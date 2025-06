Inter: Frattesi piace a Juventus, Napoli e Roma. La scelta dopo il Mondiale per Club, il bilancio impone cifre top

Priorità al Mondiale per Club, con l'obiettivo di confermare il blocco più importante dello spogliatoio e posticipare ogni discorso al termine della manifestazione negli Stati Uniti. In casa Inter, fra i giocatori che più hanno mercato in quest'ottica c'è sicuramente Davide Frattesi, la cui situazione è arrivata inevitabilmente ad un bivio. L'addio di Simone Inzaghi sta aprendo per lui enormi possibilità, ma allo stesso tempo i tanti club che sono in fila per acquistarlo potrebbero rappresentare un importantissimo punto di svolta.



PIACE A TUTTI -Frattesi piace letteralmente a tutti. Per età, per caratteristiche tecniche e tattiche e più semplicemente anche per una questione di liste, farebbe comodo al 100% dei club della nostra Serie A. Già a gennaio il forcing della Roma era stato importantissimo e fra Inter e agente si è quasi arrivati alla rottura. Nelle ultime settimane, invece, si sono fatti avanti, oltre ai giallorossi, sia la Roma che la Lazio (in un ipotetico scambio con Rovella), ma anche la Juventus (che sfumato Tonali è sempre alla ricerca di un centrocampista) e il Napoli (a cui i nerazzurri hanno già detto no).

CHIVU O MERCATO? - Per Frattesi in casa Inter il problema era Simone Inzaghi che, con il suo credo tattico, non riusciva a trovargli una collocazione. L'allenatore piacentino ha preferito volare in Arabia e con Cristian Chivu le gerarchie si stanno riaprendo. Con esse ovviamente anche quelle del centrocampista romano che insieme all'Inter dovrà prendere una decisione: giocarsi ancora le sue carte a Milano o ascoltare il mercato? E nel caso della seconda opzione a che cifre?

LE CIFRE A BILANCIO - Frattesi è arrivato in nerazzurro dal Sassuolo a luglio 2023, ufficialmente in prestito da 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro e scattato al primo punto conquistato dal 2 gennaio 2024. A questa cifra vanno aggiunti altri 3,1 milioni di euro di bonus che in parte sono già maturati. In totale, fino ad oggi, il centrocampista ha impattato a bilancio per 34,5 milioni di euro con una quota di ammortamento annua di 6,7 milioni.

LA PERCENTUALE AL SASSUOLO - Al 30 giugno 2025 Frattesi avrà un valore residuo a bilancio di circa 24,5 milioni di euro, ma non sarà questa la cifra da cui partire per una sua eventuale valutazione. Negli accordi con il Sassuolo, infatti, è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita del 10% che, quindi, alza a circa 27 milioni la cifra minima da richiedere per non registrare un impatto negativo a bilancio.

L'Inter non può quindi permettersi di fare sconti sulla valutazione del cartellino del classe 1999 che, esattamente come a gennaio,così da poter registrare un'importante plusvalenza a bilancio. Frattesi e il suo agente lo sanno, da lì, e dal ruolo che potrebbe avere restando a Milano che si dovrà ri-partire a ragionare una volta rientrati dagli Stati Uniti.

