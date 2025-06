Inter, Frattesi salta la Lazio: Inzaghi recupera Mkhitaryan, le soluzioni a centrocampo

Arrivano importanti aggiornamenti dopo l’allenamento dell’Inter agli ordini del tecnico Simone Inzaghi. La notizia principale riguarda le condizioni di Henrikh Mkhitaryan: il centrocampista armeno, infatti, come riportato anche da Sky Sport, è tornato completamente a svolgere una seduta d’allenamento insieme al resto del gruppo. Inzaghi ha provato l’ex Roma nella formazione titolare: probabile dunque un suo utilizzo dal 1’, con Zielinski che si accomoderà in panchina.

FRATTESI OUT - Recuperato anche Benjamin Pavard che si è allenato insieme al resto del gruppo, seppur la sua presenza da titolare non è attualmente da prendere in considerazione. Tuttavia, per due buone notizie, ce n’è anche una meno positiva per il club di Viale della Liberazione: Davide Frattesi, infatti, si è allenato individualmente e a parte rispetto ai compagni di squadra. Il centrocampista non sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio, così come il capitano nerazzurro Lautaro Martinez, come previsto dal suo programma di recupero.

LA PROBABILE – Inzaghi, nella sfida ai biancocelesti guidati da Baroni, si affiderà a Sommer in porta. Davanti a lui Bisseck, Acerbi e Bastoni (favorito su Carlos Augusto). Sugli esterni Dumfries e Dimarco, in mezzo al campo, sono stati provati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, in pole su Zielinski come sottolineavamo in precedenza. In attacco c'è Thuram da titolare, al suo fianco è maggiormente probabile l’utilizzo di Taremi più di Arnautovic, come visto anche nelle prove di formazione di oggi.