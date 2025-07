Inter, Frattesi si opera: tempi di recupero e mercato, Chivu gli ha parlato

Il centrocampista nerazzurro si fermerà per operarsi a un’ernia inguinale, nel frattempo il nuovo allenatore ha voluto tranquillizzarlo spiegandogli che non sarà solo il vice Barella

Dopo aver provato a stringere i denti il più possibile, Davide Frattesi si ferma per operarsi a un’ernia inguinale che lo ha parecchio tormentato nella passata stagione. Il centrocampista dell'Inter aveva evitato lo stop perché intanto i nerazzurri avanzavano in Champions e un’eventuale operazione a fine stagione lo avrebbe messo fuori dai giochi. Lo stesso discorso vale anche per il Mondiale per Club: Frattesi ha provato a esserci ma a un certo punto ha alzato bandiera bianca e ha dovuto anticipare il proprio rientro in Italia.

OPERAZIONE E TEMPI DI RECUPERO - Adesso è dunque arrivato il momento di dare la giusta priorità alle cure mediche e la prossima settimana a Milano il calciatore si sottoporrà a intervento chirurgico di ernioplastica. La successiva fase legata al recupero dovrebbe attestarsi attorno ai 20-30 giorni.

QUEL DIALOGO CON CHIVU - Uno stop che non dovrebbe avere alcuna conseguenza sul mercato, nel senso che non altera in alcun modo i programmi dell’Inter. Le verità è che l’addio di Inzaghi ha in qualche modo cancellato certe impellenze, se prima l’addio del centrocampista sembrava scontato, adesso non lo è più. Le cose sono cambiate anche perché Cristian Chivu ha voluto parlare con il calciatore nel corso del ritiro americano, spiegandogli che non lo vede come un vice Barella ma come un centrocampista dalle varie abilità, in grado di ricoprire più ruoli. Chivu ha fatto capire a Frattesi che con lui avrà molto più spazio rispetto al passato e che l’arrivo di Sucic non deve farlo sentire ulteriormente insidiato.

QUESTIONE MERCATO - Quelle di Chivu sono state parole che evidentemente hanno fatto breccia visto che il calciatore è passato dal chiedere la cessione al chiedere il rinnovo. L’Inter però è in una fase di cambiamento e il mondiale americano ha messo in luce lacune che per essere colmate richiedono ingenti investimenti. Denaro che in qualche modo i nerazzurri dovranno per forza di cose reperire dal mercato e allora se dovessero arrivare offerte… Frattesi non è sicuramente l’incedibile del gruppo, ciò che è vero è che l’Inter gli attribuisce un valore di circa 35 milioni di euro e che finora, al di là delle fumose voci di mercato, nessuno ha mai pensato di offrire per lui questa somma di denaro. Zero a zero palla al centro, ma almeno il calciatore è più sereno dopo aver capito quale sia la considerazione di Chivu verso di lui.