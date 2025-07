Inter-Genoa, tutto fatto per il prestito di Carboni: bonus, cifre e futuro dell'argentino

L'argentino Valentin Carboni è pronto a passare in prestito secco al Genoa: i dettagli dell'affare e i bonus previsti per il club ligure

Tutto in discesa per il passaggio di Valentin Carboni dall'Inter al Genoa. Il talento argentino è pronto a rifare le valigie e, dopo l'anno complicato passato al Marsiglia, a rilanciarsi in maglia rossoblù. I liguri erano da tempo alla ricerca di un giocatore di qualità, qualcuno che potesse giostrare dietro alle punte, rifinire il gioco e portare giocate che nella rosa di Vieira in pochi hanno in faretra. Ecco perché si sta concretizzando un lungo inseguimento per l'ex Monza che già in passato era stato valutato come sostituto di Gudmundsson poi passato alla Fiorentina.

Classe 2005, 20 anni a marzo, Carboni è molto stimato dall'Inter che solo 12 mesi fa lo aveva piazzato in Francia, affidandolo alla cura di De Zerbi. La rottura del crociato però si è messa d'intralcio e lo ha costretto a giocare solo 4 partite con la maglia della squadra del Velodrome. L'età però è ancora dalla parte del nativo di Buenos Aires che avrà quindi una nuova chance. E l'avrà con la forte supervisione dei nerazzurri che lo faranno sì partire ma solo in prestito secco. L'affare con il Genoa è ormai molto avanzato, di fatti in chiusura, come riporta Matteo Moretto.

Nell'accordo sono previsti alcuni bonus per il club ligure a seconda delle partite che Carboni giocherà. Passi avanti molto netti e definiti nelle ultime ore: il fantasista argentino passerà al Genoa ma resterà di proprietà dell'Inter che gli ha fatto firmare un contratto fino al 2029. Dopo la breve esperienza al Monza e quella al Mondiale per Club - dove ha giocato tre gare, messo assieme circa 70' in campo e segnato un goal - Carboni è pronto a cambiare maglia ma restando in Serie A .

E si è tratta questa di una giornata molto piena in casa Carboni. L'altro figlio di Ezequiel (ex Catania tra le altre), Franco, è vicino al passaggio all'Empoli. I dirigenti del club di recente retrocesso in Serie B vorrebbero mettere le mani sul difensore, fratello di Valentin.