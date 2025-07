Inter, gollonzo di Thuram contro il Parma: se la ride anche papà Lilian

Un goal sicuramente più fortunato che bello quello di Marcus Thuram contro il Parma. L'attaccante dell'Inter ha segnato la rete del momentaneo 2-0 con una conclusione tanto brutta quanto efficace su assist di Mkhitaryan al 45' del primo tempo. Sotto gli occhi di Lilian, il numero 9 colpisce malissimo il pallone a tu per tu con Sukuzi. La sfera si impenna, forse anche dopo un leggero tocco con il braccio non individuato dal Var, e finisce in porta. A nulla serve il disperato, quanto goffo, tentativo di Almqvist di togliere il pallone dalla porta. Scatenando le risate del padre per una rete davvero insolita.

