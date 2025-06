Inter, gradimento per Daniel Maldini: il punto

Il calciomercato non si ferma mai e un direttore sportivo che si rispetti ha l’onere di aggiornarsi frequentemente. In quest’ottica vanno inquadrate le recenti visite di Piero Ausilio all’U-Power Stadium di Monza, dove ci sono un paio di profili che si stanno esprimendo su un buon livello. Non parliamo né di trattative né di contatti, ma con il Monza e con Adriano Galliani ci sono rapporti che in questi anni si sono ulteriormente consolidati e allora è giusto non sottovalutare neanche quelle che al massimo potrebbero essere catalogate come suggestioni.

SOTTO AI RIFLETTORI - Tra i calciatori che stanno mettendo in mostra le proprie qualità c’è senza dubbio Daniel Maldini, che in questa stagione sta in qualche modo interpretando il ruolo che lo scorso anno fu di Colpani: un po’ esterno, un po’ trequartista e un po’ seconda punta, con ottimi risultati. La timidezza degli esordi è alle spalle, Daniel oggi si muove con tutt’altra convinzione sul rettangolo di gioco e c’è chi come Nesta è già pronto a scommettere sul futuro di questo classe 2001 dal cognome leggendario.

GRADIMENTO NERAZZURRO - Leggendario soprattutto per un club, il Milan, visto che in rossonero hanno scritto la storia prima nonno Cesare e poi papà Paolo. Daniel Maldini, invece, al Milan ci è “solo” cresciuto nelle giovanili, certo, ci ha anche esordito e vinto uno scudetto da non protagonista, ma per spiccare il volo ha dovuto prendere altre strade. In questo percorso l’Inter si è accorta di lui, i nerazzurri stimano il calciatore e le sue qualità anche se al momento nessuno si azzarda neanche a pensare cose che possano andare oltre un gradimento. In caso contrario si potrebbe invece parlare di una storia clamorosa che a Milano farebbe sicuramente molto rumore, ma nessun passo è ancora stato compiuto.

