Inter, hai visto Woltemade? Tripletta alla prima nell'Europeo Under 21

che si sono accorte dell'enorme potenziale dell'attaccante classe 2002 dello Stoccarda. Tra queste, che con gli addii di Marko Arnautovic e Joaquin Correa e le perplessità suscitate dalla prima stagione italiana di Mehdi Taremi, medita cambiamenti significativi nel proprio reparto offensivo.

Come se non fossero bastati i 17 goal messi a segno nell'ultima annata con la maglia dello Stoccarda, il nuovo attaccante emergente in arrivo dalla Germania ha deciso di prendersi la scena pure in occasione dell'esordio con la nazionale Under 21, impegnata nell'Europeo di categoria contro la Slovenia. Nel 3-0 con cui la Germania si è imposta, la firma è sempre la stessa ed è quella di Woltemade. Un biglietto da visita niente male ma soprattutto la conferma che ci troviamo di fronte ad un calciatore che è destinato, già in questa finestra di mercato, ad attirare tantissimi estimatori. Piace per la sua straordinaria completezza, per la sua capacità di abbinare un fisico da centravanti tradizionale ad una tecnica di base di primissimo livello. Un attaccante che ama svariare su tutto il fronte, fornendo appoggio ai centrocampisti, aprendo spazi per i compagni di reparto ma poi sapendo andare a chiudere l'azione come un nove vero.

Nella testa dell'Inter c'è l'idea di trovare alle spalle di Lautaro Martinez e Marcus Thuram due alternative complementari ma che, in prospettiva per una questione anagrafica, possano considerarsi come alter ego dei titolari del ruolo. Per caratteristiche atletiche e tecniche, Ange-Yoan Bonny del Parma è una versione in potenza del connazionale Thuram, mentre Woltemade andrebbe idealmente ad interpretare, seppure in maniera diversa semplicemente per una questione di struttura fisica, il ruolo di punta centrale un po' atipica oggi di Lautaro. Il problema per il gigante tedesco è quello del prezzo, in virtù di un contratto lungo (fino al 2028) e della concorrenza sia italiana che straniera, Premier League inclusa. Il suo prezzo è già nell'ordine dei 40 milioni di euro.

