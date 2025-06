Inter, i diffidati al Mondiale per Club: chi salterebbe il River Plate in caso di ammonizione

L'Inter affronta i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds nella seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Occhio ai cartellini: in tre sono a rischio squalifica per l'ultima giornata contro il River Plate.

La prima nel nuovo torneo FIFA non ha soddisfatto pienamente la squadra di Cristian Chivu, fermata sull'1-1 dai messicani del Monterrey andati in vantaggio con Sergio Ramos prima del pareggio di Lautaro Martinez.

Ora arrivano i nipponici, reduci dalla sconfitta contro il River Plate nel primo turno, e l'insidia per l'Inter non è solo nellaloro voglia di rivalsa: c'è anche il pericolo cartellini che potrebbero costare una o più squalifiche per l'ultima del girone contro i Millonarios.

QUANDO SI GIOCA INTER-RIVER PLATE - L'ultima partita delle fase a gironi del Mondiale per Club per l'Inter sarà contro il River Plate, nella notte italiana tra mercoledì 25 e giovedì 26 giugno: calcio d'inizio alle ore 3.00 al Lumen Field di Seattle.

DIFFIDATI E SQUALIFICHE MONDIALE PER CLUB: IL REGOLAMENTO - Al Mondiale per Club si entra in diffida già dopo la prima ammonizione: al secondo cartellino giallo scatta la squalifica automatica.

Il conto dei cartellini viene azzerato al termine dei quarti di finale della competizione FIFA: questo significa che sarà possibile saltare per somma di ammonizioni solo la semifinale ma non la finalissima del 13 luglio.

I DIFFIDATI DELL'INTER - Sono tre i giocatori dell'Inter ammoniti durante la partita contro il Monterrey a Pasadena e dunque diffidati e a rischio squalifica per il River Plate: Kristjan Asllani, Nicolò Barella e LautaroMartinez.

I DIFFIDATI DEL RIVER PLATE - A sua volta, il River Plate deve fare attenzione ai propri diffidati contro il Monterrey in vista dell'ultima partita del girone contro l'Inter. Sono quattro i giocatori dei Millonarios a rischio squalifica: Enzo Perez, Marcos Acuna, German Pezzella e Giuliano Galoppo.