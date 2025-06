Inter, i giovani di Chivu: Pio Esposito e Carboni decisivi, controriscattato Aleksandar Stankovic. Chi resta e chi va

Nell'Inter che vince a fatica contro l'Urawa Red Diamonds brilla la stellina di Valentin Carboni. Alla prima partita dopo la rottura del crociato segna il goal-vittoria su assist - più o meno volontario - di Pio Esposito. Sono i due classe 2005 a nascondere i problemi dei nerazzurri che, anche in ottica mercato, devono ragionare sul loro futuro. E su quello di altri giovani come Sebastiano Esposito - titolare in entrambe le partite del Mondiale per Club - e Aleksandar Stankovic, anche lui tra i "ragazzi del 2005" per cui è stato esercitato il contro-riscatto dal Lucerna.

Per Pio e Sebastiano i progetti dell'Inter sono differenti.Ha rinnovato fino al 2030, dopo che proprio la società ha detto all'assalto del Napoli. La volontà è quella di utilizzarre questo Mondiale per Club per testarlo, per vedere se può davvero far parte della rosa del prossimo anno. Chivu crede in lui. Lo ha lanciato in Primvvera, lo ha fatto capitano, ma nn basta. Come raccontato su calciomercato.com,, altrimenti vorrebbe cercare spazio altrove. Ha voglia di giocare perché sa bene quanto la crescita passi dal campo e l'Inter sta valutando la possibilità di dargli più spazio, anche in virtù della presenza di Chivu in panchina.

ha chiuso una stagione da assoluto protagonista al Lucerna,. In Svizzera è cresciuto e l'Inter, che lo aveva ceduto in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto,. Anche lui ha bisogno di giocare e in un reparto affollato come quello di centrocampo rischia di non avere spazio., con i nerazzurri che hanno intenzione di mantenere il controllo sul cartellino. Attenzione, però, anche ad altre piste che portano i: in tal caso possibile ancheDa scartare l'ipotesi Under 23: la squadra militerebbe in Serie C e non comporterebbe uno step di crescita in questo momento.

INTER, UFFICIALE: IL VENEZIA RISCATTA FILIP STANKOVIC

CARBONI -Valentin Carboni ha deciso la partita con l'Urawa. Anche lui rientra nei "gioielli" cresciuti da Chivu ai tempi della Primavera. Il tecnico lo conosce bene e in caso di passaggio al 3-4-2-1 potrebbe anche avere un'opportunità di giocarsi la permanenza. Il prestito al Marsiglia, a causa della rottura del legamento crociato, non è andato bene. Carboni è tornato, è stato convocato e verrà testato - anche fisicamente - negli Stati Uniti. Non è ancora stata presa una decisione sul suo futuro, ma chissà che altre partite da protagonista non possano portare a delle novità. Sempre con l'obiettivo di farlo crescere e di dargli spazio all'interno della rosa.

SEBASTIANO AI SALUTI? - Non è del 2005, ma anche per Sebastiano Esposito sono aperte le discussioni sul futuro. Nonostante la doppia titolarità contro Monterrey e Urawa Red Diamonds, sono alte le possibilità che l'anno prossimo il classe 2002 non faccia parte della rosa. L'Inter potrebbe inserirlo nell'affare Bonny, valutandolo tra i 6 e i 7 milioni, in virtù del contratto in scadenza il 30 giugno 2026. In alternativa, si valutano potenziali offerte sempre dalla Serie A (piace a Fiorentina, Parma e Verona), dopo una stagione positiva a Empoli, chiusa con 8 goal in 33 partite.