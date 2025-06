Inzaghi lascia l'Inter, i motivi dell'addio

È finita così, dopo quattro anni Simone Inzaghi non sarà più l’allenatore dell’Inter. Questo è quanto emerge dopo l’incontro pomeridiano tra le parti, un confronto durato poco più di un’oretta, in cui il tecnico ha spiegato ai propri dirigenti di aver esaurito ogni motivazione. Questa la causa che c’è alla base della separazione e che ha fatto si che Ausilio e Marotta non potessero insistere più di tanto nel tentativo di convincere Inzaghi a proseguire in nerazzurro. La sconfitta in Champions ha influito sullo stato d’animo dell’allenatore, che in seguito a una così aspra delusione ha ritenuto finito un ciclo.

MOTIVAZIONI AZZERATE - L’Al-Hilal è lì ad attendere Inzaghi, il club saudita ha raggiunto un accordo di massima con degli intermediari che hanno curato gli interessi del tecnico e nei prossimi giorni annunceranno per via ufficiale il nuovo legame. Una nuova avventura per il tecnico piacentino, che prima di accettare l’offerta araba ha parlato con la propria famiglia, pronta a seguirlo anche in questa nuova sfida che gli si pone di fronte. L’Inter ha provato a fargli cambiare idea, cercando di capire se potessero soddisfare le sue richieste e andargli incontro anche dal punto di vista economico, ma per Inzaghi non era più né una questione di ingaggio né di appartenenza.

UN SOLO RIMORSO - Già ieri sera Ausilio e Marotta avevano provato a sondare l’umore del tecnico telefonicamente, ovviamente con il fine di arrivare al faccia a faccia con maggiore serenità. Ma nulla è servito, Inzaghi aveva preso la sua decisione e oggi l’ha comunicata al club. L’unico rimorso che il tecnico si porterà dietro sarà quello di aver lasciato dopo una bruttissima sconfitta in Champions, una caduta che rischia di non lasciare il giusto ricordo nella mente dei tifosi. Questa è stata la riflessione che ha tolto un po’ di ore di sonno all’allenatore, ma evidentemente era arrivata il momento di cambiare e allora inutile soffermarsi troppo su certi discorsi.

