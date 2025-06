Inter, il Bayer Leverkusn vuole Palacios

In casa Inter continuano le valutazioni di mercato per quanto riguarda quei giocatori che stanno trovando poco spazio con Simone Inzaghi e che trarrebbero giovamento, probabilmente, dal trovare in questa finestra di trasferimento invernale una soluzione che gli garantisca un maggiore impiego. È il caso, ad esempio di Thomas Palacios, difensore classe 2003 arrivato a Milano la scorsa estate dall'Independiente Rivadavia e che finora ha collezionato soltanto 26 minuti suddivisi in 3 partite fra Coppa Italia e Serie A.

IL MONZA IN POLE - Nelle ultime giornate è stato il Monza il club che più si è informato per provare ad ottenere dall'Inter il prestito del suo cartellino. A confermarlo del resto è stato lo stesso amministratore delegato del club brianzolo, Adriano Galliani, che ha sottolineato come i contatti siano in corso e che molto pul succedere nelle prossime ore al punto che, secondo Sky Sport Italia, il giocatore non partirà per Lecce con il resto della squadra.

A SORPRESA IL BAYER - Monza non è però l'unica possibile destinazione per l'argentino perché, a sorpresa, in queste ore su Palacios si è fatto vivo anche il Bayer Leverkusen che sta cercando fortemente un difensore. Oltre a Mario Hermoso, in uscita dalla Roma, secondo quanto riportato Florian Plettenberg, giornalista di Sky Sport Deutschland, il centrale dell'Inter è un'opzione da tenere calda fino a fine mercato dato che è considerato come un giovane di grande prospettiva.