Inter, il Bayern perde pezzi: Davies e Upamecano ko

Brutte notizie per il Bayern Monaco, che perde per infortunio Alphonso Davies e Dayot Upamecano. L'esterno sinistro si è fatto male durante l'ultima partita della nazionale canadese vinta 2-1 contro gli Stati Uniti. Il calciatore classe 2000 si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio e starà fuori per sei mesi.

La squadra prima in classifica nella Bundesliga tedesca non potrà contare su di lui per il resto della stagione, compresa la doppia sfida contro l'Inter ai quarti di finale in Champions League. La gara d'andata è in calendario martedì 8 aprile a Monaco di Baviera, una settimana prima del ritorno che si gioca mercoledì 16 aprile a Milano. La sfida deciderà chi accederà agli ottavi di finale, con i pronostici sulle qualificate e le potenziali favorite nei siti di scommesse sportive

L'allenatore Vincent Kompany valuta tre possibili soluzioni: il portoghese Raphael Guerreiro in alternativa al croato Josip Stanisic, che di solito gioca a destra. Dall'altra parte sulla stessa fascia Simone Inzaghi spera di recuperare in tempo l'olandese Denzel Dumfries, attualmente in infermeria per un infortunio muscolare.

Per un problema al ginocchio il Bayern Monaco perde anche il difensore centrale francese Dayot Upamecano: al suo posto pronto uno tra il giapponese Hiroki Ito e l'inglese Eric Dier.

Il Bayern conferma ufficialmente le assenze di entrambi i giocatori: "L'FC Bayern sarà senza Alphonso Davies per un lungo periodo dopo la pausa internazionale. Anche Dayot Upamecano è stato escluso per le prossime settimane. A Davies è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato del ginocchio destro dopo il suo ritorno dagli impegni internazionali con la nazionale canadese e oggi verrà operato. Il 24enne non sarà disponibile per giocare per i campioni tedeschi da record per diversi mesi. A Upamecano sono stati diagnosticati corpi mobili nel ginocchio sinistro, il che significa che non sarà disponibile per l'FC Bayern per diverse settimane".

Max Eberl, membro del consiglio direttivo sportivo del Bayern, ha dichiarato: "Purtroppo, c'è sempre il rischio che i giocatori tornino dalle pause internazionali con infortuni, questa volta siamo stati colpiti in modo particolarmente duro. L'assenza di Alphonso Davies e Dayot Upamecano pesa molto sul Bayern. Phonzy (il soprannome di Davies, nda)riceverà tutto il supporto di cui ha bisogno nel suo percorso di recupero. Terremo d'occhio Upa nelle prossime settimane e ci aspettiamo che torni presto disponibile. Abbiamo una squadra forte e compenseremo queste assenze. Ora ci uniremo ancora di più. La qualità c'è per continuare a perseguire i nostri grandi obiettivi".

Attualmente fermi ai box ci sono anche il portiere Neuer, il centrocampista Pavlovic e l'attaccane Coman (ex Juventus).