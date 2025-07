Inter, il Betis su Asllani: gli spagnoli studiano la formula

Il centrocampista albanese lascerà i nerazzurri in questa sessione di mercato. In viale della Liberazione lo valutano 20 milioni ma in Spagna mirano ad abbassare il prezzo

Kristjan Asllani non rientra più nei piani dell’Inter, dopo tre stagioni trascorse insieme, sia il calciatore che il club di viale della Liberazione hanno deciso che a questo punto è meglio se le strade si separino. Conviene a entrambi, l’unico paradosso è che si sia giunti a questa conclusione proprio nel momento in cui i nerazzurri si apprestano a salutare anche Calhanoglu, il regista titolare che in queste stagioni ha tolto spazio all’albanese, limitandone la crescita. Segno che ormai qualcosa si è rotto, lo stesso centrocampista dopo le severe critiche post derby di Supercoppa aveva confidato a chi gli sta vicino che aveva raggiunto il limite della sopportazione e dopo lo stesso Asllani lo ha lasciato intendere anche in qualche conferenza stampa.

C’È IL BETIS - Qualcosa sul mercato si muove, Asllani è sempre piaciuto ai Percassi e anche per questo da viale della Liberazione hanno pensato di poterlo inserire in una eventuale trattativa per Ederson. Ma pare che Juric stia guardando altrove e quindi la pista Bergamo potrebbe effettivamente raffreddarsi. Per Asllani c’è anche il fresco interesse del Real Betis, con gli spagnoli pronti ad avanzare con una formula che potrebbe interessare ai nerazzurri.

LA FORMULA - In viale della Liberazione chiedono circa 18/20 milioni di euro per il centrocampista albanese, cifra che il Betis non sarebbe attualmente predisposto a corrispondere. Tuttavia gli spagnoli intendono giocarsi la carta della futura rivendita, con una cospicua percentuale da lasciare comunque in favore dell’Inter. I nerazzurri per adesso non chiudono e si limitano a far sapere che l’interesse dalla Spagna è concreto, mentre una vera e propria trattativa potrebbe iniziare nelle prossime ore.