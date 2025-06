Inter, il Feyenoord riposerà fra andata e ritorno: accolta la richiesta di rinvio della gara col Groningen

Inter e Feyenoord non avranno lo stesso calendario e gli stessi impegni in vista di questo doppio confronto che li metterà una di fronte all'altra negli ottavi di finale della Champions League 2024/25. La formazione olandese che oggi è allenata dal neo-allenatore Robin Van Persie, infatti, non scenderà in campo nel corso del prossimo weekend e avrà 6 giorni completi a disposizione per prepararsi fra la sfida di andata in programma mercoledì 5 marzo alle 18.45 e quella di ritorno in programma martedì 11 marzo alle 21. La squadra di Simone Inzaghi, invece, scenderà in campo sabato 8 marzo contro il Monza alle 20.45. Ma come è possibile tutto cio? La risposta è insita nelle regole previste dal campionato olandese.

RICHIESTA ACCOLTA - Immediatamente dopo il passaggio del turno ottenuto ai danni del Milan, infatti, il Feyenoord ha presentato richiesta alla federazione olandese per lo slittamento e la ricalendarizzazione della partita in programma sabato 8 marzo contro il Groningen. Una richiesta, a cui poi si sono aggiunte anche quelle del PSV Eindhoven, e dell'Az Alkmaar (rispettivamente impegnata in Champions ed Europa League), che è stata approvata con la partita rischedulata il 2 aprile. Ma chi sono le favorite? Le quote vincente Champions League 2025 parlano chiaro: i nerazzurri lotteranno per il trofeo.

LA POLEMICA - Una scelta che in realtà in Olanda sta scatenando grosse polemiche perché non tutte le richieste presentate, infatti, sono state pienamente accolte, generando malumore fra i club e spingendo anche a considerare falsato l'andamento del campionato. La partita fra Pec Zwolle e Ajax, ad esempio, non è stata rinviata nonostante la richiesta presentata dai Lancieri perché l'amministrazione comunale di Zwolle non ha dato il via libera alla ricalendarizzazione.

COSA DICE IL REGOLAMENTO - Il regolamento, infatti, specifica che non basta il sì della federazione e della lega, ma richiede anche il benestare delle autorità locali: "Le partite di Eredivisie possono essere riprogrammate se le squadre olandesi partecipanti a Champions League, Europa League o Conference League lo richiedono, per recuperare meglio dalle partite recenti o per prepararsi meglio alle prossime partite. Le partite possono essere riprogrammate solo se il programma di Eredivisie lo consente, se le autorità locali del club di casa possono accogliere la nuova data/ora di inizio e con l'approvazione del consiglio delle competizioni calcistiche professionistiche. Queste modifiche sono state implementate con l'approvazione del consiglio delle competizioni calcistiche professionistiche".