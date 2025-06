Inter, il Galatasaray prepara l’assalto a Calhanoglu? Il suo agente è atteso a Istanbul

Le voci incontrollate delle ultime settimane potrebbero trasformarsi in qualcosa di più concreto, con il Galatasaray che si prepara ad allacciare i primi contatti con Hakan Calhanoglu, centrocampista che l’Inter - dodici mesi fa - aveva dichiarato incedibile e che adesso sembra non essere più così intoccabile per il club di viale della Liberazione. Ausilio e Marotta hanno avviato un processo di ringiovanimento, Oaktree non va per il sottile e tutti i calciatori sono soggetti alle dinamiche del calciomercato, a prescindere dallo status nel gruppo squadra e nell’undici titolare. E poi ci sono momenti e contesti, situazioni che cambiano, così come sta cambiando l’Inter.

UN ALTRO COLPO DOPO SANÉ? - Ma torniamo a Calhanoglu: nei giorni scorsi sono rimbalzate voci di un possibile interesse sia dal calcio arabo che dalla Turchia. Il Galatasaray coltiva da tempo il desiderio di affidare al nerazzurro le chiavi del centrocampo e in una recente intervista, lo stesso Calhanoglu aveva aperto a un futuro approdo in patria. E allora dopo aver portato a termine il colpo Sané, il Galatasaray potrebbe pensare di impostare un’altra trattativa in grado di accendere l’entusiasmo dei propri tifosi, ovviamente sondando le intenzioni di Calhanoglu per un eventuale trasferimento.

AGENTE ATTESO A ISTANBUL - A tal proposito, stando alle indiscrezioni che giungono proprio dalla Turchia, pare che Gordon Stipic, storico agente di Calhanoglu, sia atteso a Istanbul per iniziare a parlare proprio con il Galatasaray. Le prossime ore potrebbero far quindi registrare un nuovo assalto verso il centrocampista turco, un anno fa l’Inter aveva respinto qualsiasi approccio da parte del Bayern, dodici mesi dopo potrebbe presentarsi il Galatasaray. Per adesso sono voci che si aggiungono ad altre voci, ma l’arrivo a Istanbul di Stipic cambierebbe le cose e farebbe avanzare il tutto verso uno step diverso.