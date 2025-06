Inter, il pagellone di fine campionato: Dumfries il primo della classe. Barella alla peggiore stagione da nerazzurro

Alla fine lo Scudetto lo ha vinto il Napoli con la quota punti più bassa da quando esistono i tre punti per la vittoria, il che la dice lunga su quella che è stata l’annata dell’Inter, ricca di svarioni e occasioni gettate al vento.La Champions League è stata una distrazione che i calciatori si sono portati inconsciamente dentro per tutta la stagione e che ha pesato in modo decisivo, spesso proprio nelle partite che hanno preceduto o seguito la competizione europea per club. , spesso proprio nelle partite che hanno preceduto o seguito la competizione europea per club. Punti lasciati indietro anche per il rendimento insufficiente delle seconde linee, le quali si sono dimostrate spesso inadeguate al contesto. Le pagelle tengono conto del solo percorso in campionato e non considerano la Champions.

Sommer 7: Ha alzato ulteriormente il livello rispetto allo scorso anno. È stato rallentato da un problema al pollice, una frattura da cui tra l’altro è guarito in tempi record anche aiutato da un guanto speciale. I miracolo veri li compie in Champions, è vero, come è vero che in campionato subisce tanti gol, ma le responsabilità non sono quasi mai sue. Gli interventi più belli li compie su Lucca e Oristanio.

Martinez 6,5: Quando chiamato in causa ha sempre risposto presente, giustificando i quasi 15 milioni di euro che l’Inter ha investito per lui la scorsa estate. Non sappiamo ancora se alla fine sarà davvero lui il titolare dell’Inter ma di sicuro con lui, i nerazzurri, hanno trovato almeno un secondo affidabilissimo.

Di Gennaro: s.v.

Pavard 5,5: Un netto passo indietro rispetto alla passata stagione. I rimpianti di Monza portano soprattutto la sua firma e inoltre salta 15 partite di campionato, cui si possono aggiungere quelle in cui è stato a mezzo servizio, Malino.

Bisseck 5,5: Con lui è un po’ come stare sulle montagne russe, fa guadagnare punti con qualche gol importante, ma quanti ne fa perdere? Contro Genoa, Bologna, Lazio e Juventus gli errori più eclatanti, ma più in generale, soprattutto quando entra a gara in corso, è tutt’altro che solido.

Acerbi 7: Lui è sempre costante, anche se da fine ottobre inizia un calvario che lo tiene lontano dai campi fino a metà febbraio. Quando rientra stupisce tutti perché è immediatamente sul pezzo, alla sua età non ha bisogno di rodaggio e questa è una qualità più unica che rara. Sì conferma il miglior marcatore di cui dispone l’Inter.

De Vrij 7: Tra i non titolari è quello che più di tutti dimostra di potersi prendere anche responsabilità importanti. Sostituisce egregiamente Acerbi in ogni contesto e alla fine si merita il rinnovo di contratto, che inizialmente sembrava essere in dubbio.

Bastoni 6,5: Negli occhi c’è l’indolenza che costa il gol contro la Lazio, la ferita è fresca e l’errore è pesante. È un po’ anche la sintesi della sua stagione e di quella dell’Inter, che subisce tanti gol: dal punto di vista tecnico è inappuntabile, ma spesso la sua marcatura non è arcigna come richiederebbe la circostanza. Per uno del suo livello è una lacuna da colmare.

Carlos Augusto 6,5: Discorso opposto rispetto a Bastoni, con il brasiliano in campo ne risente un po’ la fase offensiva, ma dietro c’è più stabilità. Sì mostra più a suo agio rispetto alla sua prima stagione, anche in zona gol è stato più presente e per Inzaghi adesso è molto di più di una riserva. Jolly prezioso, utile sia da terzo che da quinto e con la qualità di saper entrare immediatamente in partita anche quando si alza dalla panchina.

Dimarco 5,5: Lui è tra gli insufficienti, nonostante abbia messo a segno reti importanti, come il meraviglioso calcio di punizione trasformato al Maradona. Ma il suo campionato è stato contraddistinto anche da brutti errori in fase difensiva e da quella costante esigenze di rifiatare al 50’ di ogni partita. Non ha mai trovato la migliore condizione fisica nel corso dell’intera stagione.

Zalewski 6: Ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra e la miglior partita da nerazzurro la gioca senza ombra di dubbio a Torino, dove però Inzaghi lo impiega da mezzala e non da esterno. A fine stagione i nerazzurri dovranno decidere di riscattarlo dalla Roma per 6,5 milioni di euro, ma la sensazione è che possa essere più utile tra le linee che sulla fascia, dove non sembra brillare particolarmente.

Dumfries 8: È stato per distacco il migliore dell’intera rosa, decisivo anche con 7 gol e tre assist. Fisicità e progressione sulla corsia di destra, l’Inter si è spesso aggrappata alle sue cavalcate trascinanti, qualità che lo contraddistingue, cui va aggiunta quell’incredibile capacità di arrivare per primo su tutte le palle alte che transitano dalle sua parti. Dal suo arrivo a oggi è probabilmente è il calciatore che più è cresciuto grazie al lavoro: sacrificio e abnegazione lo hanno reso una colonna di questa squadra.

Darmian 6: La sua enorme qualità è quella di non scendere mai al di sotto di un certo standard. L’esperienza lo guida sempre verso la luce. Ma il tempo passa per tutti ed è naturale che stagioni così usanti possano mettere a dura prova anche lui, che è sempre stato un soldato ineccepibile.

Barella 5,5: Gioca probabilmente il peggior campionato da quando veste la maglia dell’Inter. Pochissimi acuti e tanto isterismo. È probabilmente il capofila di quelli che inconsciamente hanno trascurato la Serie A per esaltarsi invece in Champions.

Frattesi 5,5: Continui mal di pancia e tantissimi ingressi da dimenticare. Gol e inserimenti sono la sua specialità, ma quando basa l’intera partita su queste caratteristiche rischia di fare tanti danni. Soffre tremendamente la panchina, molto di più rispetto all’anno scorso, e non riesce ad essere decisivo come lo era stato per il cammino verso la seconda stella.

Calhanoglu 6: Condizionato da tanti infortuni, non riesce mai a prendere per mano la squadra a ritmo costante. Singhiozza e contro il Napoli sbaglia l’unico rigore da quando veste la maglia dell’Inter. Questo la dice lunga…

Asllani 5,5: Lui vuole andare via perché convinto di non meritare il clima di sfiducia che si è creato attorno; i tifosi vorrebbero che andasse vinti perché sicuri che tre anni di pazienza possano essere sufficienti per passare oltre. Fa rimpiangere Calhanoglu quasi in tutte le occasioni in cui è chiamato a sostituirlo. Non regge la pressione.

Mkhitaryan 6,5: Alla fine è lui il più continuo dell’intero reparto, nonostante sia quello più in là con gli anni. Vive anche lui di alti e bassi, ma almeno ha la giustificazione della carta d’identità. E poi Inzaghi non lo toglie veramente mai dal campo.

Zielinski 5,5: Arrivato dal Napoli come quello che avrebbe dovuto deliziare San Siro e far riposare un po’ Mkhitaryan, il polacco non è mai riuscito a trovare la giusta continuità di rendimento. Fuori a lungo per un brutto infortunio muscolare, subito proprio nel momento in cui sembrava iniziare a entrare nei codici della squadra. La sua prima stagione in nerazzurro non arriva alla sufficienza.

Correa 5: L’Inter ha provato a cederlo sia in estate che a gennaio, non c’è stato niente da fare: l’argentino non si è mosso da Milano ed è stato un peso, una palla al piede per tutta la stagione, fatta eccezione per il pomeriggio di Verona.

Taremi 5: Arrivava con un curriculum interessante, il problema è che non è riuscito in nessun modo ad arricchirlo. L’iraniano ha combattuto con la pubalgia per una stagione intera ma ha totalmente perso il feeling con il gol e se di mestiere fai la punta, per giunta all’Inter, risulta essere un bel problema.

Arnautovic 5,5: Tra le punte di riserva è quello che riesce a combinare qualcosa in più e i 4 gol realizzati lo dimostrano. Tuttavia, il suo ritorno all’Inter verrà ricordato per l’immane quantità di gol Sbagliati dall’austriaco sulla linea di porta. Uno spreco che rende ancora più incredibile la scelta di versare 10 milioni di euro nelle casse del Bologna per assicurarsi le prestazioni di un calciatore 35 enne, non indenne da problemi fisici.

Lautaro 6,5: Vive un avvio complesso, fatica a entrare in forma perché affaticato dalle troppe partite. Carbura come un Diesel e quando entra in forma regge lui il peso dell’attacco nerazzurro, anche se per uno come lui 12 gol in campionato non sono un grande traguardo.

Thuram 6,5: Nella prima parte di stagione segna a raffica e trascina i compagni anche nel momento di difficoltà di Lautaro. Nel 2025 affievolisce il suo fuoco e mette a segno appena due gol, uno contro l’Empoli e l’altro a Parma, più figlio della fortuna che del merito e dell’intenzione. Lascia registrare ancora un deficit di cattiveria in area di rigore, una lacuna che a questo punto sembra difficilmente colmabile. Però quando si accende sa essere trascinante e far reparto anche da solo.

S. Inzaghi 5,5: Nei momenti più delicati, la squadra perde la rotta e non approfitta dei passi falsi del Napoli. È vero, il percorso in Champions brucia tante energie, ma l’occasione gettata al vento contro la Lazio urla vendetta per quei minuti finali in cui è sembrato che l’Inter non giocasse alla morte. Fotografia di una stagione distratta.