Inter, il prossimo avversario sarà “Er Pube de Oro”: chi è Renato Portaluppi, tecnico del Fluminense

Andiamo alla scoperta del tecnico del Fluminense, prossimo avversario dell'Inter al Mondiale per Club

Di Davide Bernardi

"Er Pube de Oro". È stato il soprannome dell’allenatore che affronterà l’Inter negli ottavi del mondiale per club: Renato Gaucho Portaluppi, uno dei migliori allenatori del Sudamerica, ma soprattutto un personaggio straripante.

Grande ex giocatore, con un passato anche nel Flu, che oggi allena per la quinta volta diversa. Da giovane indossava il 7 e, nelle partite importanti, una fascia sulla fronte alla Karate Kid, che però lui usava per fare pubblicità alla churrascaria Porcao: era già avanti.

Pube de oro viene chiamato anche a Roma, dove gioca un anno solo, nell’88. In un’intervista a Playboy, anni dopo, racconta di aver fatto l’amore anche sull’aereo che lo portava in Italia, anche se a Trigoria quel giorno di giugno ci arrivò in elicottero, da star. Rapidamente si passó da: è “il Gullit bianco”, detto da Liedholm a “Renato a ridacce Cochi” scritto su striscione dai tifosi della Roma.

La storia vera lui la fa al Gremio, dove vince la Libertadores sia da giocatore che da allenatore, primo brasiliano nella storia del calcio sudamericano a riuscirci, tanto da meritarsi una statua all’Arena do Gremio. Anche se su quella da allenatore, nel 2016/17, ESPN fece un’inchiesta sul fatto che tramite un drone, Renato Gaucho fece spiare tutte le squadre avversarie.

Dissacrante e provocatore nelle sue dichiarazioni: nel 2017, alla vigilia del mondiale per club, in cui era presente il Real Madrid, si definì un calciatore, ai suoi tempi, migliore di Cristiano Ronaldo, molto meno dotato tecnicamente di lui. Mentre qualche anno dopo criticò la ricerca ossessiva del possesso palla: “Chi vuole il 70% del possesso palla e non riesce a segnare, è quando un ragazzo si impegna tantissimo per portare fuori a cena una ragazza, ma alla fine poi se la fa un suo amico”.

Questo è Renato Gaucho Portaluppi, il prossimo avversario dell’Inter di Chivu.