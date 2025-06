Inter, il video per caricare la finale col PSG: "È tempo di scrivere la fine di questa favola"

L'Inter è arrivata a Monaco di Baviera e si prepara per la finalissima della Champions League 2024/25 in cui affronterà, sabato 31 maggio a partire dalle 21 all'Allianz Arena il Paris Saint Germain. Il gruppo è al completo, il clima è già incandescente e a caricare ancor di più i cuori dei tifosi ci ha pensato proprio la società nerazzurra che, attraverso i propri canali social, ha pubblicato un video emozionante.

"È tempo di scrivere la fine di questa favola" è il claim del lancio del video con Inter Media House che ha di fatto ripercorso in stile game of thrones, in tema epico medievale tutto il percorso fatto dal biscione nerazzurro in questo magico percorso. Partendo dalle sfide del girone, passando per il veliero del Feyenoord, l'arena del Bayern Monaco e le legioni del Barcellona. Ora l'ultimo atto contro i Gargoyle del PSG.

Eccolo