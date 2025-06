Inter, infortunio al polpaccio per Calhanoglu: le condizioni

Nuovo infortunio per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista dell'Inter, finora mai impiegato in questo Mondiale per Club, ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra. Lo stesso problema che, a gennaio, gli aveva fatto saltare 4 partite di campionato e due di Champions, tenendolo fuori dal 13 gennaio al derby del 2 febbraio.

IL COMUNICATO - "Hakan Calhanoglu si è sottoposto ieri a risonanza magnetica alla gamba destra a Seattle, dove è in ritiro la squadra per il Mondiale per Club.

Gli esami hanno evidenziato un risentimento al soleo della gamba destra".

TEMPI DI RECUPERO - Calhanoglu, rimasto ai box dalla finale di Champions League del 31 maggio, non è mai stato a disposizione di Cristian Chivu in questo Mondiale per Club. I tempi di recupero sono da valutare, ma trattandosi di una zona delicata come quella del polpaccio è difficile fare previsioni. Certamente salterà gli ottavi di finale contro il Fluminense.

ALTRO STOP - Per Calhanoglu si tratta del quinto infortunio muscolare di una stagione in cui ha giocato 3.081 minuti, spalmati in 47 partite. Undici le reti del turco che, a causa dei tanti stop, non è però riuscito a replicare la grande stagione 2023/24. Tra ottobre e novembre i problemi agli adduttori della coscia sinistra e poi all'inguine. Poi, a gennaio, un nuovo problema, questa volta all'adduttore della gamba destra, a cui è seguito, nella fase di recupero, un problema al soleo della gamba destra.