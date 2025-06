Inter, infortunio per Dumfries: salta il Monterrey, ecco chi gioca

Tegola in casa Inter, in vista dell'esordio nella Coppa del Mondo per club, previsto nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Si è infatti fermato Denzel Dumfries nel corso dell'allenamento odierno: l'esterno olandese ha accusato un affaticamento muscolare all'adduttore e salterà sicuramente la gara contro i messicani del Monterrey, mentre resta da valutare per le altre due gare del girone, contro Urawa Red Diamonds e River Plate.

CHI GIOCA - A questo punto nella prima gara della nuova competizione è probabile che il neo-tecnico Cristian Chivu possa puntare sin dall'inizio su Luis Henrique, esterno destro appena arrivato dal Marsiglia nella prima sessione di calciomercato, che quindi esordirebbe dal 1' con la maglia nerazzurra. Alternative, la garanzia Matteo Darmian o il jolly Carlos Augusto, che opererebbero sulla fascia di proprietà di Dumfries.