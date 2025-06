Inter, infortunio Zielinski con la Polonia: le condizioni verso il Mondiale per Club

Infortunio per Piotr Zielinski durante un allenamento con la Polonia: le sue condizioni in vista del Mondiale per Club da giocare con l'Inter.

Non arrivano buone notizie per i nerazzurri dalla Polonia sulle condizioni del centrocampista: già reduce da una stagione travagliata dal punto di vista fisico, ha accusato un nuovo problema che lo costringerà a saltare il secondo impegno con la propria nazionale e non solo, è da valutare in vista della prossima competizione da giocare agli ordini di Cristian Chivu.

INFORTUNIO ZIELINSKI - Secondo quanto riportato dalla stampa polacca, Zielinski ha accusato un problema di natura muscolare al polpaccio durante l'allenamento. Il centrocampista classe 1994 si è fermato immediatamente e, riferisce SportTVP.pl, non giocherà contro la Finlandia: non è stato convocato infatti dal ct Michal Probierz in quella che sarebbe stata la 100esima presenza con la nazionale polacca, con la fascia di capitano al braccio.

ZIELINSKI GIOCA AL MONDIALE PER CLUB? - L'Inter parte domani (mercoledì 11 giugno) alle 11 del mattino per Los Angeles in vista del Mondiale per Club, che si gioca negli USA dal 14 giugno al 13 luglio, e le condizioni di Zielinski saranno da valutare nei prossimi giorni. La speranza dei nerazzurri è che il centrocampista polacco possa tornare a disposizione nel più breve tempo possibile dopo il problema al polpaccio.

LA STAGIONE DI ZIELINSKI - Zielinski è arrivato all'Inter la scorsa estate a parametro zero dopo la scadenza del contratto che lo legava al Napoli. La prima stagione in nerazzurro per il 31enne non è stata molto fortunata. Un grave infortunio al polpaccio lo ha fermato per un mese e mezzo circa, da metà marzo a fine aprile. Nel complesso ha collezionato 39 presenze in tutte le competizioni con la squadra milanese, impreziosite da due goal e tre assist.