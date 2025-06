Inter, perché Calhanoglu può partire

A un anno di distanza dalle voci sul Bayern Monaco, Hakan Calhanoglu è tornato al centro delle questioni di mercato di casa Inter, con le squadre dell'Arabia - ma anche il Galatasaray in Turchia - che si sono interessate al classe 1994. L'anno scorso il turco, che arrivava dalla miglior stagione in maglia nerazzurra e dalla conquista del ventesimo scudetto, è rimasto a Milano.Dodici mesi dopo, però, le cose sono cambiate e immaginare un'Inter senza Calhanoglu non è più utopia.

INFORTUNI E INZAGHI - L'ultimo anno del numero 20 all'Inter non è stato dei migliori. Gli infortuni - quattro in totale - gli hanno fatto saltare un totale di 19 partite tra Inter e Turchia, contro le cinque della stagione precedente. A questo si aggiunge anche il fatto che sia andato via Simone Inzaghi, il suo massimo sponsor all'Inter. Il tecnico gli ha svoltato la carriera mettendolo in cabina di regia e lo ha sempre ritenuto il fulcro del suo gioco. Con il suo addio gli scenari potrebbero cambiare, così come la sua centralità nel progetto dell'Inter.

CONTRATTO - Calhanoglu, arrivato all'Inter nel 2021, ha siglato il rinnovo nel luglio del 2023, firmando fino al 30 giugno 2027. Con uno stipendio di 6,5 milioni a stagione netti, circa 12 lordi, che rappresentano anche il costo a bilancio del calciatore. Guardando la data, questa è, di fatto, l'ultima estate in cui avere i nerazzurri possono avere più potere in caso di cessione, dal momento che, nell'estate del 2026, si entrerà nell'ultimo anno di contratto.

PLUSVALENZA - Il centrocampista è arrivato a parametro zero dal Milan. I nerazzurri, per cederlo, potrebbero chiedere 30 milioni comprensivi di bonus, che consentirebbero un'ottima plusvalenza per le casse della società. Liberando, inoltre, un costo a bilancio di 12 milioni a stagione. L'Arabia si è interessata e non è da escludere che in questo mercato la pista possa scaldarsi ulteriormente.