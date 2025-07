Inter, e se Mkhitaryan si ritirasse? Oltre a Sucic, casting per una nuova mezzala

Nonostante il cruciale impegno in casa del Bologna in programma nel pomeriggio pasquale, sono giorni di clima disteso in casa Inter dopo il grande traguardo del raggiungimento della semifinale di UEFA Champions League. Quello del Dall’Ara è però solo il primo di una serie di impegni che attendono gli uomini di Simone Inzaghi in questo infuocato finale di stagione e anche contro i rossoblù dovrebbe partire dal primo minuto Henrikh Mkhitaryan, tra i migliori nella sfida di San Siro contro il Bayern Monaco che ha consegnato ai nerazzurri il pass per entrare tra le quattro formazioni migliori d’Europa.



STAKANOVISTA - Il termine stakanovista si addice perfettamente al 36enne armeno che, soprattutto nella stagione in corso, ha avuto pochissime occasioni per rifiatare. L’ex Roma e Borussia Dortmund tra le altre però, nella conferenza stampa in vista del quarto di finale di ritorno in UCL contro i bavaresi, ha alluso in modo neanche troppo velato alla possibilità di chiudere la sua carriera da calciatore già a partire dal 2025/26. Le sue dichiarazioni hanno scatenato le preoccupazioni di molti tifosi interisti, a maggior ragione dopo la grande prestazione di Mkhitaryan nella doppia sfida contro il Bayern Monaco di Kompany.



INTERROGATIVI - L’armeno è stato più volte indispensabile nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi e la sua esperienza in mezzo al campo ha sempre pesato in modo importante, soprattutto nelle sfide da dentro o fuori. In caso di ritiro da parte del classe ’89 sorgerebbe l’interrogativo di come sostituire un giocatore fondamentale negli equilibri della squadra, anche a causa della situazioni Frattesi, da mesi poco chiara: l’ex Sassuolo infatti sembrava poter lasciare il club meneghino già nel mercato di gennaio, non l’ha fatto ma non è detto che non decida di spostarsi in una squadra che gli garantisca maggior minutaggio durante la prossima estate.





PRIMO RINFORZO – L’Inter si è già portata avanti mettendo sotto contratto, a partire dall’1 giugno 2025, il classe 2003 croato Petar Sucic. Il talentuoso centrocampista della Dinamo Zagabria infatti si aggregherà ai suoi nuovi compagni di squadra già prima della partenza per gli Stati Uniti, dove i nerazzurri saranno impegnati nel Mondiale per Club che durerà fino a metà luglio: fondamentale quindi l’apporto di forze fresche in vista dell’ultimo impegno di questa interminabile stagione. Considerando però anche la possibile fine dell’avventura interista dei già citati Mkhitaryan e Frattesi, servirà un ulteriore rinforzo per garantire a Simone Inzaghi un centrocampo di grande spessore per il 2025/26 – anche sfruttando gli incassi generati dal percorso in UEFA Champions League - e in casa Inter si continua a sognare Nico Paz.