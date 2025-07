Inter, intervento di Sports Hernia per Frattesi: i tempi di recupero

Il centrocampista italiano si è operato di ernia inguinale e sta iniziando un percorso di riabilitazione

L'Inter perderà per un periodo non breve di tempo il centrocampista italiano Davide Frattesi. L'ex Sassuolo da tempo stava soffrendo di un problema muscolare alla coscia che, dopo diversi allenamenti negli Stati Uniti nel corso del Mondiale per Club, e dopo nuovi esami strumentali a cui si è sottoposto, hanno evidenziato la presenza persistente di un'ernia inguinale. Il giocatore, d'accordo con la società, ha scelto la via dell'operazione dato che la terapia conservativa non ha portato alla risoluzione del problema. E oggi Frattesi si è sottoposto ufficialmente ad un'operazione perfettamente riuscita presso l'Humanitas.

IL COMUNICATO - L'Inter ha pubblicato attraverso il proprio sito web e i propri canali social le modalità dell'operazione e l'iter che seguirà da oggi in avanti per rientrare: "Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito e seguirà un programma di riabilitazione".

I TEMPI DI RECUPERO - Frattesi inizierà il percorso riabilitativo ma, solitamente, i tempi di recupero dell'operazione variano di tanto da soggetto a soggetto. L'idea dell'Inter è di averlo a disposizione nei primi giorni del ritiro estivo che inizierà ufficialmente il 26 luglio all'interno del BPER Training Centre di Appiano Gentile. È però probabile che la data possa anche slittare di qualche giorno seguendo l'iter delle terapie del ragazzo.

LA BATTUTA SOCIAL - Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo instagram Frattesi ha poi voluto scherzare sull'intervento subito direttamente dal letto d'ospedale: "Ho chiesto di mettere a posto anche i piedi, ma non c'è stato niente da fare".