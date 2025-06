Inter, invasione di tifosi messicani a Pasadena: il Rose Bowl sarà tutto per il Monterrey

Non poteva esserci esordio peggiore per l'Inter al Mondiale per Club Fifa che si sta svolgendo negli Stati Uniti. Il club nerazzurro scenderà ufficialmente in campo alle 3 di notte di mercoledì 18 giugno al Rose Bowl Stadium di Pasadena che, ad esempio, ha già ospitato nei giorni scorsi il super big-match fra PSG e Atletico Madrid. Il problema più grande per l'Inter, però, non è tanto legato al dove si giocherà, quanto al chi si troverà davanti perché in California arriva il Monterrey e con esso una folla festante di tifosi.

Nonostante i vincoli imposti dall'amministrazione Trump, infatti, sono tantissimi i tifosi della squadra messicana che sono arrivati in queste ore a Pasadena e che, con i loro cori festanti, stanno animando la città con più di 10mila che sonoattesi allo stadio.

IL ROSE BOWL A TINTE MESSICANE - Il Rose Bowl, lo storico impianto che è uno dei pochi ad aver ospitato nella sua storia sia la finale di un Mondiale maschile (con ricordi nefasti per l'Italia a Usa '94) che di un Mondiale femminile, sarà quindi a forti tinte messicane e sarà fortemente indirizzato nel tifo verso il Monterrey. Gli esempi di quanto visto con i tifosi di Boca Juniors, River Plate, Flamengo e Palmeiras, del resto ha già fatto capire alle rivali di quanto le tifoserie del centro-sudamerica siano incandescenti, e quella dei Rayados non sarà da meno.