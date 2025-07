Inter, Inzaghi: "Critiche? Sappiamo come funziona... Abbiamo fatto grandi gare, ma si leggeva tutt'altro!"

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida vinta per 2-0 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium e che vale lo scatto in avanti nella corsa scudetto.

MERITATO - "Sono soddisfatto, avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo avuto tante azioni, il palo di Thuram, il gol annullato a lautaro, l'occasione di Frattesi. Ma alla fine abbiamo meritato"

IL GOL ANNULLATO A LAUTARO - "Ho visto il gol annullato a Lautaro, probabilmente era regolare".

CONCESSO POCO - "Abbiamo concesso veramente poco ad una squadra che aveva fatto 63 gol come l'Inter. Non abbiamo ancora fatto nulla, ma a questi ragazzi bisogna fare i complimenti perché in tanti sono rimasti a casa e stamattina ne avevo 6 o 7 sui lettini a farsi massaggiare".

CRITICHE - "Abbiamo fatto una grande gara. In queste settimane si leggeva tutt'altro, ma questa squadra ha queste prestazioni nelle corde. Mancano 9 partite, noi ne abbiamo tante altre, ma questi ragazzi non possiamo chiederne di più"

SFIDARE l'ATALANTA - "Con l'Atalanta ci vogliono tante cose, corsa determinazione aggressività. Poi non bisogna sbagliare niente tecnicamente. Anche questa sera è stata un'ottima gara fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e che meritano di stare in testa al campionato. Però secondo me questa sera abbiamo meritato".

VINCERE TUTTO - "Noi vogliamo giocare più partite possibili. Si sta parlando tanto che l'Inter potrebbe non vincere nulla. Sentiamo i dibattiti nelle trasmissioni, e sappiamo che è questo lo sport. Abbiamo giocato due partite di Champions importanti con in mezzo il Monza che ci ha creato delle difficoltà. Poi ripartiremo con l'Udinese e con la semifinale di Coppa Italia e andremo avanti".

FASTIDIO - "Non c'è niente che mi dà fastidio. Io ascolto quello che dicono tutti. Io sono l'allenatore, ma anche la società e i giocatori, siamo consapevoli di quello che è questo sport".

DUMFRIES - "Ha avuto un indolenzimento, sarà da valutare ma sembrava ottimista, addirittura mi aveva detto che non voleva essere cambiato e non si era accorto che l'avevo già fatto".

