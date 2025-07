Inter, Inzaghi: “Dimentichiamo il risultato ma non la prestazione. Futuro? Qui sono felice”

Alla vigilia della sfida di Champions contro il Bayern (ritorno dei quarti di finale di Champions), il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla consueta conferenza stampa da Appiano Gentile.

Come vive questo momento?

“Più che l tensione, posso dire che c’è grande orgoglio per come si sta sviluppando la stagione. Sarà una partita difficilissima, dobbiamo dimenticare il risultato ma non la prestazione lasciata sul va,Po di Monaco. Conosciamo l’alto valore dei nostri avversari, bisognerà avere l’atteggiamento giusto perché abbiamo giocato un tempo a Monaco e domani faremo il secondo a Milano”.

Conte dice che è una guerra di nervi tra voi e il Napoli, quanto può influire la partita di domani su questa guerra?

“Questa è una stagione molto faticosa, ma giocare ogni 3 o 4 giorni può aiutare. Quest’anno c’era una nuova formula, avevamo tutti poca esperienza e ci ha portato via maggiori energie perché al posto di sei partite ne abbiamo dovute giocare 8”.

All’andata l’Inter ha subito molto gli esterni, al ritorno potete contenerli diversamente?

“Hanno una squadra piena di talento, non solo gli esterni. Stimo tanto anche il loro allenatore, che stimavo già come calciatore. Dovremo cercare di replicare la stessa partita di 8 giorni fa, sapendo di dover giocare molto bene dal punto di vista tecnico, tenendo tanto il pallone perché il Bayern fa un’ottima pressione”.

Ha la sensazione di essere uscito dall’emergenza fisica?

“Dipende sempre cosa accade di partita in partita. Da allenatore ti dico che vorrei vere Dumfries e Zielinski già domani perché vorrei scegliere in base alla mi testa e non in base agli infortuni, ma se ripenso a un mese fa, la situazione adesso è migliorata. La Champions non era mai stata intensa come lo è quest’anno, con otto squadre diverse da preparare e affrontare. Prima potevi essere qualificato a novembre e questo può incidere anche sugli infortuni”.

Dimarco più sì che no?

“Sia lui che Carlos stanno bene, abbiamo fuori Dumfries, Zielinski e Correa che è fuori lista”.

Quale errore avete commesso a Monaco e non vorresti rivedere?

“In alcuni momenti voremmo potuto essere più cattivi una volta elusa l loro prima pressione”.

Cosa non deve fare l’Inter domani?

“Non deve pensare al risultato dell’andata. Giochiamo contro un grandissimo avversario ma con la giusta attenzione possiamo fare una grande gara”.

Proverete i rigori in allenamento o non serve?

“Quando c’è una gara di questo tipo si provano sempre e si f tensione anche a chi non parte dal primo minuto”.

Ha capito se la vittoria dell’andata ha cambiato qualcosa nella testa dei suoi calciatori?

“È un primo tempo fatto molto bene, ma parlando di andata e ritorno bisogno essere molto cauti. Non era una finale purtroppo, era solo l’andata”.

In Italia la parola progetto vale quel che vale, ma Marotta ha spiegato che il suo rinnovo è una formalità: se la sente di fare un punto su questa cosa?

“Qui mi trovo bene, sono felice e questo sarà sempre il primo parametro per le mie scelte. Ho un grande rapporto con il club. In questo momento parlare del futuro di Inzaghi o del campionato non è il caso. Sto bene qui, con la società abbiamo un grandissimo rapporto. Tra un mese e mezzo se ne parlerà con molta tranquillità quando sarà finita la stagione”.