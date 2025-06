Inter, Inzaghi: "Due finali merito di tutti, vincere sarebbe il coronamento di un lavoro di 4 anni"

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del canale UEFA.tv, analizzando e presentando quello che sarà un appuntamento storico per la formazione nerazzurra, pronta a giocarsi la conquista della quarta Champions League della propria storia in finale contro il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique.

PERCORSO - “E' stata una lunga cavalcata per arrivare in finale, abbiamo fatto passo dopo passo, a tutti è rimasta impressa l'ultima doppia sfida col Barcellona, ma se penso anche al Bayern è stato difficilissimo batterli perché è una grandissima squadra, organizzata, fisica. Il quarto di finale è stata come la semifinale, sono state quattro partite di intensità incredibile”.

SODDISFAZIONE – “C’è grande soddisfazione perché abbiamo fatto un grande percorso in questi anni. Due finali di Champions sono il merito del lavoro e del sacrificio da parte di tutti quanti”.

ISTANBUL – “Ci ricordiamo tutti bene quella finale. Giocammo alla pari contro una squadra fortissima come il Manchester City e probabilmente avremmo meritato almeno di giocarci i tempi supplementari. Quella prestazione in una partita così ci ha dato tanta consapevolezza di cosa siamo capaci di fare e dei nostri mezzi”.

ETA’ DELLA ROSA - “Sicuramente non penso che essere una squadra un po’ più vecchia possa essere un problema, anzi ti aiuta in tanti momenti di partite importanti. Ho un gruppo di grandi calciatori e soprattutto di grandi uomini che riescono a lavorare nel modo migliore e cercano di rimanere sempre lucidi”.

VITTORIA – “Sarebbe il coronamento di un grandissimo lavoro partito quattro anni fa. Lo sappiamo che sarà una finale importantissima: vogliamo regalare questa enorme gioia ai nostri tifosi e ci proveremo con tutte le nostre forze”.