Inter, Inzaghi: "Frattesi e il mercato? Ha già risposto Ausilio"

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla ai microfoni di Dazn prima del match con il Lecce: "Il Napoli? Ieri eravamo in viaggio per Lecce, sono concentrato sulle cose in cui posso incidere. Sappiamo qual è il nostro percorso, Napoli e Atalanta stanno correndo come lo stiamo facendo noi. Il campionato italiano è sempre avvincente. Queste son le partite in cui ha tanto da perdere? Senz'altro. Il Lecce alterna il baricentro basso e alto, quindi ci siamo prepararti ad entrambi le situazioni sapendo che sarà difficile come tutte quelle del campionato italiano".

Su Frattesi torna titolare: "Lo vedo molto bene, l'ha dimostrato anche a Praga anche se veniva da una settimana in cui non aveva praticamente mai lavorato. Sul mercato ha già risposto il nostro direttore Piero Ausilio, io sono concentrato sul campo. Il nostro percorso è buono, non dobbiamo guardare quello che è stato ma quello che sarà".

Infine, su Zielinski: "Oggi giocherà da play, è un ruolo che ha già fatto con noi e in nazionale. Asllani ha giocato 4 partite dall'inizio e oggi l'ho alternato con Zielinski, che può fare il play nel migliore dei modi. Deve aiutarci in fase di possesso e di non possesso".