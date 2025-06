Inter-Inzaghi, domani l’incontro decisivo per il futuro del tecnico: si va verso l'addio

La ferita per la finale malamente persa è fresca ma in queste ore in casa Inter tiene banco anche un’altra vicenda di non secondaria importanza, quella relativa al futuro di Simone Inzaghi. In viale della Liberazione stanno facendo tutte le valutazioni del caso e lo stesso Inzaghi nei giorni scorsi si è trovato a dover valutare un’offerta ricchissima dell’Al-Hilal, cui non ha assolutamente chiuso, evidentemente perché anche nel tecnico stesso iniziava ad albergare qualche dubbio. Quando il rumore delle sirene sembrava destinato ad affievolirsi, la batosta del 5-0 ha nuovamente riaperto la questione, risvegliando tensioni e sentimenti negativi. Sono ore di riflessione, in viale della Liberazione si ragiona anche sui risvolti che una tale sconfitta potrebbe determinare nel breve e nel lungo termine, portando alla considerazione che ogni passo falso della prossima stagione porterebbe la stampa a riaprire l’argomento relativo alla finale di Champions e alla cocente sconfitta.

INCONTRO FISSATO - Tutti i rischi vanno considerati e in un clima di amarezza generale, Inzaghi e la società proveranno a capire qual è la cosa migliore da fare per entrambi. Al momento sembrerebbe prevalere la possibilità dell’addio, ma l’incontro tra le parti è previsto per martedì, a mano di inattese sorprese nella giornata di domani. Allenatore e società hanno deciso di prendersi qualche giorno anche per consentire alla delusione di scemare un po’, ma martedì sarà il giorno della verità, quello del dentro o fuori. Nel frattempo l’Al-Hilal prosegue il proprio pressing sull’allenatore nerazzurro e la stessa Inter non se ne sta ferma con le mani in mano. Ausilio e Marotta già da tempo hanno iniziato a sondare qualche strada…

PIACCIONO FABREGAS E DE ZERBI - L’idea della società è quella, eventualmente, di mettere le mani su un profilo giovane. De Zerbi è il preferito di Piero Ausilio, ma il direttore sportivo sa che l’ex Sassuolo ha già promesso al Marsiglia di allenare in Francia ancora per un anno, convinto che non sia ancora per lui il momento giusto per rientrare in Italia. E allora Fabregas potrebbe scalare la classifica e piazzarsi in cima, ma il Como non giocherà un ruolo passivo, ammesso che il tecnico spagnolo decidesse di accettare l’eventuale offerta da parte del club di viale della Liberazione. Tutte le strade sono aperte, le prossime 48 ore poteranno a una scelta che determinerà il futuro dell’Inter, che tra quindici giorni scenderà nuovamente in campo nel Mondiale per Club.