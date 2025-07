Inter: Inzaghi sarà il più ricco della Serie A, ma la "formalità" passa anche da Bayern e Scudetto

Simone Inzaghi è sicuramente l'allenatore più importante e più chiacchierato di questa Serie A. Gli elogi per la gestione degli ultimi 4 anni dell'Inter e per il gioco espresso dalla sua squadra si sprecano (più all'estero che in Italia a dirla tutta) e c'è chi addirittura ha iniziato a studiare il suo modo di essere allenatore. L'Inter lo sa, e da tempo sta lavorando con i suoi agenti per definire il suo futuro con il contratto in scadenza 30 giugno 2026 che deve essere prolungato. E quello che salvo sorprese verrà firmato in estate sarà un contratto record.

L'ENNESIMO RINNOVO - Inzaghi in realtà avrebbe già voluto un contratto più lungo e la scorsa estate l'allenatore piacentino e i suoi agenti si sono trovati in una posizione di grande difficoltà nell'accettare la proposta di prolungamento soltanto annuale presentatagli dalla società e compensato in parte da un bonus Scudetto da 2 milioni. Il problema di ormai quasi un anno fa era che l'Inter si stava trovando, suo malgrado, nel bel mezzo della tempesta Zhang, con il passaggio forzato di proprietà al fondo Oaktree che non permetteva sforzi ed esborsi incontrollati.

FORMALITA' - Inzaghi ha stretto i denti, si è rimesso a lavorare e ha mostrato anche alla nuova proprietà il suo operato che oggi ha convinto letterlamente tutti. L'idea di continuare con lui a lungo c'è sempre stata e perfino il presidente e amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, in questi giorni si è sbilanciato sul futuro del tecnico ex-Lazio. Il rinnovo di contratto si farà e non a caso ha più volte ribadito di come "Siamo molto contenti di Simone Inzaghi, il rinnovo è una formalità. Ha lavorato molto bene in questi anni, è un punto di riferimento sia a livello personale che tecnico. Siamo molto contenti di averlo con noi, a bocce ferme ci incontreremo per rinnovare il contratto".

SARA' IL PIU' RICCO - La base contrattuale è già stata più o meno individuata e a fine stagione le parti si siederanno attorno a un tavolo per definire tutti i dettagli e le clausole. Inzaghi, secondo quanto riportato da Repubblica e Gazzetta dello Sport, otterrà un prolungamento questa volta di due anni fino al 30 giugno 2026 e con aumento salariale che lo porterà, bonus compresi, ad essere l'allenatore più pagato dell'intera Serie A superando anche Antonio Conte a Napoli.

PRIMA IL CAMPO - Tutto sarà rimandato a fine stagione perché se di formalità si tratta, c'è comunque un'altissima aspettativa da mantenere su quelli che sono i risultati di campo. L'Inter e Simone Inzaghi sono infatti ancora in corsa su 4 fronti (3 attuali più il Mondiale per Club estivo) e il ritorno dei quarti di Champions League di mercoledì 16 aprile contro il Bayern Monaco, che farà da apripista ad un mini-tour de force che vedrà poi Bologna, la semifinale di ritorno di Coppa Italia col Milan e la Roma una in fila all'altra, dovrà e dovranno avere la massima attenzione e priorità. Solo dopo si parlerà di futuro.

