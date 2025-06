Inzaghi si tiene stretto Carboni: "È nel futuro dell'Inter"

L'Inter studia le strategie di mercato in vista della prossima stagione e insieme alle entrate, valuta le possibili cessioni. Tra i nomi valutati in uscita c'è quello di Valentin Carboni, attaccante classe 2005 che nell'ultima stagione ha ben figurato in prestito al Monza. Non è un segreto che la nuova proprietà nerazzurra abbia chiesto alla dirigenza nerazzurra di completare almeno una cessione che permetta di reinvestire parte del gruzzoletto sul mercato. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Simone Inzaghi rinforzano l'eventualità di una permanenza dell'argentino, approcciato negli ultimi giorni dal Marsiglia di Roberto De Zerbi.

"LO ASPETTO" - Durante la conferenza stampa tenuta da Beppe Marotta e Simone Inzaghi, dove è stata presentata la stagione ed è stato svelato ufficialmente il rinnovo del contratto del tecnico fino al 2026, c'è stata l'occasione di parlare anche di Carboni. Il tecnico interista ha confermato la fiducia nel giocatore, senza però dare risposte definitive sull'eventuale partenza. "Abbiamo visto cos'ha fatto al Monza, ha dimostrato quest'anno e ha dimostrato al Monza. È nel futuro dell'Inter, lo aspetto insieme al nostro capitano".

INTER CON 5 ATTACCANTI? - Le parole di Inzaghi si aggiungono a quelle pronunciate nelle scorse settimane da Piero Ausilio: "Non escludo che possa restare con noi". Prende dunque forma la possibilità di immaginare un reparto avanzato a cinque, tenendo sia Carboni sia Arnautovic, da utilizzare a seconda delle necessità. "Siamo contenti così - ha precisato Inzaghi - per quanto riguarda Arnautovic nello specifico: ne ho parlato l'anno scorso, lui e Sanchez hanno fatto quello di cui tutti avevamo bisogno. Con Carboni abbiamo un'opzione in più, a seconda delle partite puoi cambiare e lavorare con due sottopunta, in qualche partita può anche fare il quinto offensivo nel momento in cui mantieni due quinti può rimanere largo puntando sempre l'uomo. Ci può migliorare, perché nell'uno contro uno sappiamo di non avere grandi caratteristiche".