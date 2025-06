Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta con il Paris Saint-Germain: "Sono orgoglioso di questi ragazzi per quello che hanno fatto in questo percorso. Questa sera il Psg ha meritato di vincere la Champions, forse sono meglio di noi. Abbiamo approcciato male la partita, poi ci siamo allungati ed è stata difficile. Noi, io per primo, potevamo fare di più. Loro arrivavano sempre prima sulle seconde palle, loro nell'uno contro uno sono i migliori d'Europa. Abbiamo concesso gol che non abbiamo mai concesso in Champions. Dovevamo fare meglio, pulire meglio i palloni".

"Zero titoli, vero, ma bravissimi lo stesso. Ci sono delusione e arrabbiatura, ma bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Questa la mia ultima panchina con l'Inter? Vedremo nei prossimi giorni con la società, dopo una finale così c'è delusione ed amarezza per pensarci, ci sarà tempo per discuterne con la mia società, che è sempre molto presente. Anche in questi giorni era qui, con noi. Sempre".

Poi in conferenza stampa è tornato a mettere in dubbio il suo futuro in nerazzurro: "Sono venuto qui per educazione e rispetto nei vostri confronti. Non so dire se partirò per l’America, ma so che dalle sconfitte si esce più forti e ci è già successo"