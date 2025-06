Inter, Joaquin Correa giocherà il Mondiale per Club con il Botafogo: i dettagli dell'accordo

Joaquin Correa sarà un nuovo giocatore del Botafogo. L'attaccante dell'Inter, in scadenza il 30 giugno 2025, diventerà un calciatore della società brasiliana, impegnata nel Mondiale per Club, a un giorno dalla scadenza della finestra di mercato aperta dalla FIFA dal 1° al 10 giugno.

Stando a quanto riportaVolerà negli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club.

I NUMERI - Arrivato all'Inter nel 2021 dalla Lazio per un totale di circa 33 milioni di euro, Correa ha giocato tre stagioni a Miano con 99 presenze, 12 goal e 9 assist, vincendo due Coppe Italia e due Supercoppe italiane. Nel mezzo la stagione 2023/24 disputata con il Marsiglia: 19 partite, zero goal e zero assist.