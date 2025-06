Né Inter, né Juventus: Bertola all'Udinese per il dopo Bijol

Jaka Bijol lascia l'Udinese. Il difensore centrale sloveno (classe 1999) passa al club inglese del Leeds per 22 milioni di euro.

Intanto l'Udinese monitora il mercato dei difensori centrali. Dallo Spezia arriva a parametro zero l'italiano Nicolò Bertola (classe 2003, accostato in passato a Inter e Juventus) che ha già effettuato le visite mediche e ora è pronto a firmare un contratto per le prossime cinque stagioni fino a giugno 2030.

Il club friulano intende prendere un altro giocatore nello stesso ruolo. In questo senso interessano il polacco Przemyslaw Wisniewski (classe 1998) sempre dello Spezia, l'indonesiano Jay Idzes (classe 2000) del Venezia seguito pure dal Lecce, l'angolano Kalionda Gaspar (classe 1997) del Lecce cercato anche dal Cagliari e il georgiano Saba Goglichidze (classe 2004) dell'Empoli.

Per il centrocampo all'Udinese interessa lo statunitense delVenezia, Gianluca Busio (classe 2002). Piace il portiere del Benevento, Alessandro Nunziante (classe 2007), seguito pure dalla Juventus.