L'Inter ha scelto chi ricoprirà il ruolo di vice-allenatore della formazione nerazzurra nella stagione 2025/26, come secondo di Cristian Chivu - che ieri è stato ufficializzato nella veste di nuovo tecnico dei meneghini: si tratta di Aleksandar Kolarov. Nonostante nei giorni scorsi fossero stati fatti diversi nomi tra cui quelli di Giovanni Martusciello, dell'altro ex Walter Samuel e di Luca Gotti, è stato scelto l'ex difensore che attualmente ricopriva il ruolo di CT della Nazionale Under-21 serba - da ottobre scorso, dopo aver concluso il corso da allenatore a Coverciano.

RITORNO - Così come Cristian Chivu, che ha giocato con l'Inter per 7 stagioni dal 2007 al 2014, anche Kolarov vanta un passato tra le fila del club nerazzurro con cui ha collezionato 10 presenze tra il 2020 e il 2022 - considerando campionato e Coppa Italia - vincendo una Serie A, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Prima dell'esperienza con la società di Viale della Liberazione il classe ‘85 serbo aveva già militato in Italia, con le maglie di Lazio (2007-2010) e Roma (2017-2020). Il club con cui però Kolarov ha collezionato più presenze in carriera è il Manchester City, dove ha giocato dal 2010 al 2017 - in mezzo alle due parentesi capitoline.

NON L'UNICO RITORNO - All'interno dello staff dell'ex allenatore del Parma ci sarà Mario Cecchi, che ha ricoperto il ruolo di tattico con Simone Inzaghi. Tra i collaboratori di Chivu ci sarà anche l'ex giocatore dell'Inter (e della Sampdoria tra le altre) Angelo Palombo. Un altro ritorno è invece quello del preparatore atletico Stefano Rapetti, che aveva già lavorato nel club meneghino con José Mourinho, con cui ha poi collaborato anche a Roma e in Turchia al Fenerbahce.