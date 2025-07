Inter, l'agente di Lautaro in sede: "Resta al 100%"

Alejandro Camano, agente fra gli altri di Lautaro Martinez è arrivato presso la sede dell'Inter per incontrare la dirigenza. All'ingresso la conferma della permanenza in nerazzurro

L'agente di Lautaro Martinez, Alejandro Camano, si è presentato a sorpresa presso la sede dell'Inter a Milano, in Viale della Liberazione, per incontrare la dirigenza nerazzurra. L'ultima dichiarazione ufficiale del centravanti argentino è stata quella al termine dell'avventura nel Mondiale per Club in cui, ai microfoni di Dazn, aveva strigliato a mezzo stampa lo spogliatoio e i compagni di squadra fra cui Hakan Calhanoglu. I tifosi interisti si sono divisi, ma la certezza, confermata dal procuratore che fra gli altri ha anche il terzino ex-Inter e oggi al PSG Achraf Hakimi è che il capitano interista rimarrà al 100% a Milano.

ntercettato dai cronisti presenti sotto la sede dell'Inter, Camano a domanda diretta sullaPoi ha anche aperto la porta ad un ritorno a Milano di Hakimi che però, oggi, sta benissimo a Parigi con la maglia del PSG:- Al di là della polemica aperta con Calhanoglu e con parte dello spogliatoio nerazzurro, il contratto di Lautaro Martinez con l'Inter è letteralmente blindato. L'ex-Racing oggi percepisce unoPer vederlo lontano dalla Milano nerazzurra, quindi servirebbe un'offerta fuori mercato, sia per lui che per l'Inter.