Inter, la carica di Inzaghi: chiama tutti a rapporto e prova la formazione anti-Roma. Zielinski e Dumfries in gruppo

(ieri la squadra ha osservato un giorno di riposo) prima di iniziare l’allenamento, quando alle 11.45 il tecnico ha radunato tutto il gruppo a centrocampo.che serve in questo momento delicato per annullare o comunque scacciare il rischio che le tossine di un derby perso male possano compromettere questo finale di stagione in cui la squadra è chiamata a dare tutto.

TROPPI METRI CONCESSI - Per questo motivo Inzaghi ha chiesto ai suoi ancora maggiore concentrazione, prendendo a esempio alcune situazioni di gioco verificatesi proprio mercoledì sera, che non hanno soddisfatto le pretese dell’allenatore. Attenzione all’uomo e ai metri che gli si concedono, troppi, secondo il tecnico, soprattutto in previsione del futuro, visto che a breve bisognerà affrontare quei fenomeni di Pedri e Yamal.

CORSERA - PER L'AIA INZAGHI ERA DA ROSSO CONTRO IL MILAN

​PRIME PROVE - Terminato il discorso, Inzaghi ha schierato i suoi sul terreno di gioco: squadra divisa per esercitazioni, con Dimarco e il giovano Cocchi che hanno lavorato fianco a fianco. Prime prove di formazione in vista della Roma, l’unico dubbio sembra quello in attacco, in attesa di capire chi sostituirà Thuram, che sicuramente non ci sarà contro i giallorossi. Per il resto la formazione sembra già fatta, con Carlos Augusto e Frattesi pronti a rimpiazzare gli squalificati Bastoni e Mkhitaryan.Le buone notizie arrivano da Zielinski e Dumfries, entrambi hanno lavorato in gruppo, mentre Thuram non è neanche sceso in campo e sarà gestito in vista della trasferta di Champions League di Barcellona di mercoledì 30 aprile.

Ma chi è la favorita tra Inter e Roma per il match scudetto di domenica? Le quote e i pronostici Inter-Roma vedono nerazzurro, ma non escludono sorprese, dovute allo stato di forma dei giallorossi e al calo degli uomini di Inzaghi.

LA PROBABILE - Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui