Inter, la clausola rescissoria da 25 milioni di Dumfries scade a fine luglio

L'esterno olandese, cercato da Barcellona e Manchester City, può andare via a prezzo di saldo.

Denzel Dumfries via a prezzo di saldo, lo scenario negativo per l'Inter non scadrà il 15 luglio, come preventivato negli scorsi giorni. L'esterno olandese, fresco di cambio di procuratore con il passaggio sotto l'egida di Jorge Mendes, aveva rinnovato il proprio contratto nella passata stagione, estendendolo fino al 30 giugno 2028, quando era quasi a scadenza: un provvedimento preso dal club per non perdere il calciatore a zero.

IL NUOVO SCENARIO E I CLUB INTERESSATI - Il Mondiale per Club ha però cambiato le carte in tavola in casa nerazzurra. La clausola rescissoria, che è presente nel contratto di Dumfries, verrà prolungata fino alla fine del mese di luglio, proprio per la competizione in corso negli Stati Uniti D’America: il prezzo è di 25 milioni di euro, con i club che potranno attivare la clausola per assicurarsi il giocatore olandese. Tra le squadre interessate, il Barcellona di Hansi Flick e il Manchester City di Pep Guardiola, alla ricerca di un esterno forte fisicamente e di spinta.

COSA PUO' SUCCEDERE - In soldoni, la clausola rescissoria permette a qualsiasi club di pagare quella somma e così facendo scavalcare la società che detiene il cartellino del calciatore in questione. Una volta che il diretto interessato accetta la destinazione e i termini personali del nuovo contratto, l'affare è fatto. E' quindi questo il caso di Dumfries, che può essere oggetto di offerte dal 1 al 31 luglio 2025: la clausola è valida solo per i club esteri.

LE PRECAUZIONI DELL'INTER - Una mossa che spiegherebbe anche l'investimento da parte di Marotta e Ausilio per assicurarsi Luis Henrique, pagato 26 milioni di euro dal Marsiglia: il brasiliano è il sostituto ideale dell'esterno Oranje, con i jolly Zalewski e Darmian che in caso possono ricoprire quel ruolo. Resta da capire se qualcuno procederà al pagamento della clausola, ma va detto che la cifra di 25 milioni per assicurarsi Dumfries appare esigua. Possibile che, se ciò dovesse accadere, l'inter si rituffi sul mercato, con il profilo di Dodò della Fiorentina che intriga i milanesi.