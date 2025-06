Inter, la lista dei convocati per il Mondiale per Club: ci sono Carboni, i due Esposito e Palacios. Ufficiali i numeri

Il Mondiale per Club è pronto a prendere il via e le 32 squadre qualificate hanno ufficializzato alla Fifa l'elenco dei giocatori convocati e che prenderanno parte alla competizione che si svolgerà dal 14 giugno al 13 luglio negli Stati Uniti. Fra questa c'è anche l'Inter che avrà Cristian Chivu in panchina e che ha scelto un elenco di 33 calciatori da portare con sé negli States.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Le liste definitive potevano contenere un minimo di 26 e un massimo di i 35 giocatori. Di questi, per ogni partita, potranno essere scelti solo un massimo di 26 giocatori (11 titolari e un massimo di 15 riserve). Tra il 27 giugno e il 3 luglio 2025, i club potranno apportare diverse modifiche alla lista finale:

sostituire giocatori il cui contratto è scaduto durante la Competizione;

aggiungere fino a due nuovi giocatori alla lista finale, che non conteranno nel totale massimo di 35 giocatori;

il numero totale di giocatori sostituiti o aggiunti alla lista finale non potrà superare sei.

ogni cambio o sostituzione dovrà essere comunicato alla Fifa non meno di 48 ore prima dell’inizio della partita in questione

LE NOVITA' DELL'INTER - C'era grande attesa per le scelte di Cristian Chivu non tanto nei giocatori della prima rosa che ha chiuso la passata stagione (di oggi l'ufficialità di Zalewski) quanto per i giovani da inserire e per i calciatori di rientro dai prestiti. Nella lista dei 33 ci sono infatti sia Sebastiano e Pio Esposito che Valentin Carboni, ma oltre ai 5 primavera aggregati (Berenbruch, Cocchi, Re Cecconi, De Pieri e il portiere Calligaris) è stato inserito anche Tomas Palacios rientrato dal prestito al Monza.

I NUMERI DI SUCIC E LUIS HENRIQUE - C'era grande attesa anche per i numeri di maglia scelti soprattutto dai due nuovi acquisti della rosa interista ovvero il croato Tomas Sucic (arrivato dalla Dinamo Zagabria) e Luis Henrique (preso dall'Olympique Marsiglia). Il primo ha scelto la maglia numero 8 lasciata libera da Marko Arnautovic, il secondo invece la numero 11 lascia libera da Joaquin Correa. I fratelli Esposito hanno invece scelto la numero 70 (Sebastiano) e la numero 94 (Pio). La 45 che fu di Mario Balotelli sarà sulle spalle di Valentin Carboni.

L'ELENCO COMPLETO

1 Sommer

2 Dumfries

6 De Vrij

7 Zielinski

8 Sucic

9 Thuram

10 Lautaro

11 Luis Henrique

12 Di Gennaro

13 Josep Martinez

15 Acerbi

16 Frattesi

20 Calhanoglu

21 Asllani

22 Mkhitaryan

23 Barella

28 Pavard

30 Carlos Augusto

31 Bisseck

32 Dimarco

36 Darmian

40 Calligaris

42 Palacios

45 Valentin Carboni

48 Re Cecconi

49 De Pieri

52 Berenbruch

58 Cocchi

59 Zalewski

70 Sebastiano Esposito

94 Pio Esposito

95 Bastoni

99 Taremi

GIRONE E CALENDARIO

L'Inter è stata inserita nel girone E con Urawa Red Diamonds, River Plate e Monterrey. L'esordio sarà nella notte fra Martedì 17 giugno e Mercoledì 18 giugno alle ore 3 di notte italiane contro i messicani del Monterrey. Inter-Urawa Red Diamonds andrà in scena sabato 21 giugno 2025 alle ore 21, mentre Inter-River Plate si giocherà nella notte fra mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno ancora alle 3 di notte.