Inter, la moglie di Calhanoglu 'risponde' a Lautaro Martinez: "Alcune persone non ti sono davvero leali. Non rimpiangere di avere un cuore buono"

Tramite il suo profilo Instagram, la moglie di Calhanoglu difende il marito dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez in riferimento al suo possibile addio

Le parole di Lautaro Martinez dopo la sconfitta dell'Inter nel Mondiale per Club contro il Fluminense hanno fatto rumore. Il capitano nerazzurro, a caldo, ha lanciato un monito ai compagni: "Chi vuole restare resti, chi non vuole restare deve andare via. Lottiamo per una maglia importante e dobbiamo lottare per obiettivi importanti". Parole forse riferite ad Hakan Calhanoglu, come affermato a Beppe Marotta: "Si riferiva forse a Calhanoglu ma fa parte di dinamiche di fine stagione che abbiamo sempre affrontato con calma".

A seguito delle dichiarazioni di Lautaro è arrivata una storia Instagram proprio di Sinem Calhanoglu, la moglie del numero 20 nerazzurro. Dichiarazioni forti, a difesa del marito: "Alcune persone non ti sono davvero leali. Sono leali al bisogno che hanno di te. Quando quel bisogno cambia, cambia anche la loro lealtà. Non rimpiangere di avere un cuore buono Hakan. Tutte le cose buone tornano… e si moltiplicano".