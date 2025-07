Inter, la partita di Barcellona vale un'intera stagione. E anche Conte fa il tifo per Inzaghi

Sfumata la Coppa Italia, in maniera anche netta e bruciante contro il Milan in semifinale, con una corsa per lo Scudetto che si è complicata e non poco con la doppia sconfitta contro Bologna e Roma, giocarsi al meglio le proprie carte in ottica Champions League diventa fondamentale.e questo mette ancora più pressione su Lautaro e compagni: la partita di Montjuic non può essere assolutamente sbagliata, per non compromettere la qualificazione e altro.

L'esperienza, anche quella recente, ci insegna a diffidare di quello che la Serie A racconta. Prima dell'esaltante vittoria di Monaco di Baviera, l'Inter non riesce a gestire due goal di vantaggio a Parma e rischia addirittura di perdere. Una delle prestazioni più “sconcertanti” e che ha iniziato ad insinuare il dubbio nel gruppo nerazzurro che la corsa su tutti i fronti portasse una percentuale di rischio molto alta. E' vero che dopo il blitz tedesco e prima della gara di ritorno a San Siro, è giunta una vittoria sul Cagliari discretamente semplice, anche se sul 2-1 – in seguito alla rete rossoblù di Piccoli – il match si era parzialmente complicato. Diverso è stato il fardello, in termini di energie fisiche e mentali, del 2-2 di Milano, che ha portato in eredità i tre ko consecutivi con Bologna, Milan e Roma. Un fatto più unico che raro.

Ecco perché a Barcellona l'Inter si gioca davvero moltissimo, in termini di consapevolezza della propria forza e del proprio percorso: uscire dallo stadio Olimpico di Montjuic con una grande prova ed un risultato che tenga aperto il discorso qualificazione può sortire l'effetto di infondere una carica motivazionale extra capace di generare un significativo colpo di coda pure per il campionato. Hellas Verona, Torino, Lazio e Como, quattro avversari da superare per provare a ricucire lo strappo di 3 punti rispetto al Napoli di Conte. L'Inter vista nelle ultime settimane appare come una squadra a pezzi e arrendevole di fronte agli episodi negativi, quasi rassegnata. Confermando che la testa fa più di qualsiasi altra cosa e dunque l'assioma secondo cui fare bene a Barcellona produrrebbe altri benefici.

In cuor suo, ad augurarsi una riscossa dell'Inter in Champions League è pure il Napoli capolista di campionato. La freschissima striscia di sconfitte degli uomini di Inzaghi ha certificato la difficoltà di reggere il doppio impegno ravvicinato e, mentre una roboante debacle a Barcellona potrebbe inconsciamente spingere i nerazzurri a fiondarsi nuovamente sul tentativo di rimonta per lo Scudetto, limitare i danni toglierebbe preziose energie nervose per i prossimi impegni contro Hellas Verona e Torino. E avvicinare Antonio Conte alla grande impresa. In Barcellona-Inter ci si gioca tutto e a guadagnarci possono essere in tanti.

Ovviamente anche Simone Inzaghi. Per quanto da queste stesse pagine la valutazione sul suo operato in questa stagione sia stato positivo, per aver instillato una mentalità vincente e un'ambizione in un gruppo smarrito dopo la separazione da Conte, non si può negare che chiudere a mani vuote ad un solo anno dalla conquista del ventesimo Scudetto potrebbe essere interpretato come il sipario che cala sul recente ciclo nerazzurro. Arrivati in semifinale, la Champions League diventa forzatamente un obiettivo da perseguire con ogni forza, ma mancarlo senza la consolazione dello Scudetto che, per differenza di valori rispetto al Napoli, era il traguardo da confermare. Agli occhi della dirigenza dell'Inter, il giudizio sulla gestione Inzaghi passa anche da questo.

