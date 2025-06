Inter, l’antidivo Lautaro Martinez sogna una notte alla Milito anche per il Pallone d’Oro

Gli occhi di Lautaro sono quelli giusti, cattivi, accesi, pieni di energia. Quando l’argentino si siede in conferenza stampa lascia a tutti la stessa sensazione. Il “Toro” è uno che allontana le distrazioni e che arriva dritto al punto, lo è da sempre e questa è probabilmente la sua forza. Il centravanti nerazzurro riconcilia con il calcio di un tempo, quello in cui gli atleti pensavano solo al pallone o comunque mettevano gli strumenti di gioco al primo posto rispetto a tutto il resto. Lautaro Martinez appartiene alla generazione successiva eppure somiglia più a quella precedente. Anche nel modo di esternare i sentimenti. Era in panchina e piangeva, piangeva senza vergogna dopo il triplice fischio di Massa a Como, che di fatto sanciva lo scudetto al Napoli. E piangeva anche ieri, mentre in tv gli mostravano il video messaggio dei suoi familiari dall’Argentina, che si sono stretti attorno a lui per questa finale.

, sacrifici che in qualche modo gli sono costati il dover trascurare qualcos’altro. Ma la passione è così, ti isola. Nel frattempo il “Toro” ha vinto un Mondiale, una Coppa America e qualche Scudetto. In patria è un idolo e in bacheca gli manca giusto un’ultima soddisfazione: la Champions League.. Il riferimento va ae al 2010, quando al 35’ del primo tempo e al 25’ della ripresa, il Principe realizzò i due goal che regalarono all’Inter un posto nella storia.

IL SOGNO - Quindici anni dopo anche Lautaro, che tanto gli somiglia sotto certi aspetti, ha la stessa possibilità: quella di guidare l’Inter verso il raggiungimento di un sogno. E chissà che questa volta un trionfo possa però fare la differenza anche dal punto di vista personale, visto che all’epoca, incredibilmente, Milito non entrò neanche nella lista dei premiati al Pallone d’Oro. Lautaro ne parla in conferenza perché direttamente interrogato ma risponde come si fa in certi casi: “I premi individuali vengono dopo quelli di squadra”. È senza dubbio una frase fatta, ma è chiaro che se una gioia segue l’altra… Dietro c’è sempre il lavoro, la trasfigurazione del suo visto e la carica dei suoi occhi: Lautaro si è guadagnato anche la possibilità di credere in questo doppio sogno, a prescindere dal fatto che nella sua testa la precedenza sia alla gioia collettiva. Nel 2010 fu uno scandalo non includere Milito in quella classifica, un errore che non si ripeterà nel 2025, se Lautaro dovesse guidare l’Inter come seppe guidarla Milito, verso la vetta più alta dell’Olimpo. Il sogno è legittimo.