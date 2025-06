Inter, Lautaro Martinez: "Serve più cuore ed essere umili... come negli ultimi anni"

Il capitano dell'Inter Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria in rimonta dei nerazzurri contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds. Il numero 10 argentino è stato decisivo per riportare la formazione di Cristian Chivu a contatto, con il goal del momentaneo 1-1 - arrivato su acrobazia. A suggellare il successo dell'Inter ci ha poi pensato il rientrante Valentin Carboni, che ha raccolto una respinta della difesa nipponica su conclusione di Petar Sucic.

CUORE - “Avevamo detto all’inizio di questa competizione che le partite sarebbero state tutte così. Affrontiamo squadre di un altro continente che giocano in questa maniera e che hanno tanto cuore. Noi come squadra dobbiamo aumentare il nostro cuore, il nostro orgoglio, essere umili e saper soffrire. Manca ancora una gara per chiudere il girone. Ci dispiace tanto prendere goal con il loro unico tiro, dobbiamo migliorare ancora tanto" ha spiegato Lautaro, sottolineando come in queste partite sia fondamentale il cuore ma non solo.

UMILTÀ - Altro ingrediente importante è l'umiltà, che secondo il suo capitano all'Inter non manca: "Non manchiamo di umiltà. Le altre squadre ci mettono cuore e quindi la tua qualità si abbassa. Bisogna saper fare il gioco sporco ma siamo umili perchè non saremmo arrivati ad alzare tanti trofei come negli ultimi anni".