Inter, Lautaro: "Meritiamo di essere qui, le finali si vincono facendo la partita perfetta"

Alla vigilia della finale di Champions League contro il Psg, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato in conferenza stampa. Il Toro si è messo a disposizione dei giornalisti a poco più di 24 ore dalla partita più importante della stagione, e ha iniziato facendo subito il conto dei trofei nella sua carriera: "Ho vinto titoli importanti, un Mondiale, una Coppa America e tante cose con l'Inter. Mi manca solo la Champions? Non penso a quello che non ho ancora vinto, ma questo trofeo per un calciatore è un obiettivo molto importante. Sono contento e orgoglioso di poter fare un'altra finale, cercheremo di giocare una partita perfetta per portare in Italia un trofeo che manca da tempo".

LA FINALE - "Si vince facendo la partita perfetta, curando tutti i dettagli. Dobbiamo essere sul pezzo e preparare la partita nel migliore dei modi per rimanere concentrati, riposati e pronti a quello che ci presenteranno gli avversari. Affrontare questa partita da capitano sarà diverso e ha un significato speciale, ma ogni volta scendiamo in campo per il gruppo. Rispettiamo il Psg, ma possiamo fargli male e pensiamo solo in positivo".

PALLONE D'ORO - "Come dico sempre, i premi individuali passano in secondo piano. Non sto pensando al Pallone d'Oro, non perché non voglio vincerlo ma perché il focus è sul riportare l'Inter a vincere un trofeo che manca da 15 anni. Vogliamo tornare a essere felici e far felici i tifosi. In questa stagione ho segnato sicuramente tanto, ho giocato partite importanti ma quello che penso è di cercare di crescere ogni giorno di più; grazie a questa filosofia sono arrivato a questo livello. Sono contento del mio percorso, della possibilità di giocare questa finale che sarà la seconda in tre anni. Lo meritiamo per il sacrificio che facciamo tutti".

CENTROCAMPO - "Il Psg è molto forte in quel reparto come in tutte le zone del campo, ma la nostra forza è la squadra. Senza un grande gruppo non saremmo riusciti a fare la partita fatta col Barcellona".

KVARATSKHELIA - "Lo conosciamo molto bene, lo abbiamo affrontato tante volte quando era al Napoli. E' un calciatore che gioca negli spazi e cerca l'uno contro uno. Ma dovremo stare attenti a tutti gli avversari, oggi lavoreremo sugli ultimi dettagli prima di riposare".

LE VOCI DI UN ADDIO DI INZAGHI - "Queste cose escono tutti i giorni. Noi siamo tranquilli perché lui è con noi e sta ancora qui, lavora quotidianamente per migliorare il gruppo. Abbiamo voglia di dedicare un'eventuale vittoria a lui come a tutti i tifosi e alle nostre famiglie".

L'INTER - "Sono arrivato qui che ero quasi un bambino, oggi entro in campo per dare il 100%. Però contano i titoli, e domani abbiamo la possibilità di vincerne uno importante. Cercheremo di arrivare al meglio alla partita, perché meritiamo di essere qui".