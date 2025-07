Inter: Lautaro punta il derby con il Milan, per Dumfries speranza Bayern. Le ultime dopo gli esami

Arrivano novità per l'Inter dall'infermeria: le ultime sulle condizioni di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez dopo gli esami strumentali.

I problemi fisici dell'esterno olandese e dell'attaccante argentino sono gli ultimi in ordine cronologico a destare pensiero a Simone Inzaghi e ai nerazzurri e nella giornata di oggi erano fissati i controlli utili a stabilire l'entità dei loro guai. Buone notizie per il Toro, mentre è un po' più seria la situazione legata all'ex PSV.

LAUTARO PUNTA MILAN O PARMA - Lautaro Martinez era tornato a Milano per un problema alla coscia, per precauzione Lionel Scaloni e lo staff dell'Argentina hanno preferito non sovraccaricare e rimandarlo a Milano. Nulla di grave per il capitano dell'Inter, un risentimento ai flessori già in fase di guarigione. Il capitano nerazzurro salterà la partita con l'Udinese (domenica 30 marzo), ma punta ad essere a disposizione a cavallo tra il derby con il Milan (andata delle semifinali di Coppa Italia, mercoledì 2 aprile) e il turno di campionato seguente contro il Parma (sabato 5 aprile).

DUMFRIES, SPERANZA BAYERN - Tempi più lunghi invece per Denzel Dumfries, che ha accusato una distrazione al bicipite femorale della coscia destra. Salterà l'Udinese e realisticamente anche il derby di Coppa Italia e il Parma, le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana con la speranza di riaverlo disponibile per l'andata dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco.