Inter, Lautaro si commuove con un video di moglie, figli e famiglia: "Mi tirano su quando le cose non vanno"

Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato a Sky per presentare la finalissima di Champions League che vedrà i nerazzurri affrontare sabato 31 maggio alle 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il PSG. Nessuna paura e nessun discorso per la squadra, ma l'attaccante si commuove in diretta tv quando gli vengono mostrati dei video della sua famiglia.Â

TENSIONE - "Teso? No, mi godo ogni momento. Perché è difficile arrivare a questo posto, ad un'altra finale. Come abbiamo già detto in questa settimana e fare due finali in questa competizione vuol dire tanto per noi, che stiamo lavorando bene e che la squadra ha valore. Però dobbiamo fare domani l'ultimo passo. Manca un giorno e mancano ore. Dobbiamo preparare gli ultimi dettagli, dovremo essere perfetti per riportare a casa questa Coppa che manca da 15 anni".

NESSUN DISCORSO ALLA SQUADRE - "Non ho preparato nulla, quello che dico lo dico al momento. Mi toccherà parlare, ma ci siamo meritati di arrivare a questo momento e dobbiamo goderci ogni momento. Perché è difficile e stiamo facendo un lavoro straordinario. Da coronare"

SFAVORITI? - "No la finale è 50 e 50. Loro sono una squadra di grande valore, hanno vinto due Coppe e stanno bene. Dobbiamo pensare agli ultimi dettagli, riposare e pensare alla gara di domani, l'ultima, la più importante, che decide tutto. Spero che tutti i miei compagni domani siano belli carichi per portare il trofeo a casa perché abbiamo lavorato tanto per arrivare questo momento".

PIANTO IN DIRETTA - Poi la commozione quando gli viene mostrato un video con la dedica e i messaggi della moglie Agustina, dei figli e della sua famiglia: "Difficile parlare, sono la mia famiglia, sono loro che stanno dietro di me e mi spingono a non mollare mai. Voglio ringraziare di questo momento e spero di poter dare loro questa Coppa e tutto quello che sono oggi è dovuto a mio papà che mi ha trasmesso l'amore per questo sport. Mia mamma che non mi ha mai fatto mancare niente e poi i miei figli e mia moglie che sono sempre con me. In questo momento e quando le cose vanno male e mi portano su".