L’Inter vince e si prende di diritto il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove se la vedrà in un doppio confronto con il Milan, per i derby numero 4 e 5 della corrente annata. La vittoria sulla Lazio – ottenuta per 2-0 – ha fatto staccare il pass alla formazione di Inzaghi, che ha disputato un’ottima partita sotto ogni punto di vista.

Tuttavia, rimangono dubbi sulla regolarità del gol del momentaneo 1-0 segnato da Marko Arnautovic: il dilemma si pone sulla posizione di De Vrij, in fuorigioco durante la conclusione che sembra ostacolare la linea di visione del portiere biancoceleste Mandas che si sporge oltre il difensore nerazzurro per seguire la traiettoria del tiro.

Questa l'analisi fatta dall'ex arbitro Graziano Cesari, moviolista di Sport Mediaset: "In area ci sono Dumfries e Rovella che si trattengono, uno tiene il braccio e l'altro la maglia, è reciproco. Però c'è De Vrij in posizione di fuorigioco. Corre verso il centro del campo e il grande caso è questo e se disturba o no la visuale del portiere della Lazio. Lui si disinteressa e non vuole partecipare al gioco, ma è sulla linea di visione del portiere. E il regolamento ne parla. La domanda è se Mandas vede o meno partire il pallone calciato da Arnautovic. Avrei preferito che il VAR Chiffi fosse stato più presente e richiamasse il direttore di gara Fabbri alla revisione. La sensazione che ho è che non se ne siano neanche accorti per quanto bello era il gol e perché nessuno ha protestato".