Inter-Lazio: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Inter-Lazio (domenica 18 maggio 2025 con calcio d'inizio alle ore 20:45) è una gara valevole per la trentasettesima e penultima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Torino, i nerazzurri sono risalti a un solo punto dalla capolista Napoli, che gioca in contemporanea a Parma. Invece i biancocelesti, reduci dal pareggio strappato in extremis alla Juventus, sono in quinta posizione a pari punti con i bianconeri che però sono in vantaggio negli scontri diretti avendo vinto 1-0 l'andata a Torino. Arbitra Chiffi, assistito da Meli e Alassio con Marcenaro quarto uomo, Di Paolo e Guida al Var. Occhio ai cartellini: diffidati Asllani, Bisseck e Pavard da una parte; Belahyane e Rovella dall'altra. Nel prossimo e ultimo turno di campionato l'Inter va a Como, mentre la Lazio gioca in casa contro il Lecce.

INTER-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Lazio.

Data: domenica 18 maggio 2025.

Orario: calcio d'inizio alle ore 20:45.

Canale tv: DAZN - Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K.

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

LE FORMAZIONI DI INTER-LAZIO

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All.: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Vecino, Dia; Castellanos. Allenatore: Baroni.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN TV - Inter-Lazio viene trasmessa in diretta sia su DAZN, sia su Sky. Nel primo caso si può scaricare l'app di DAZN su una smart tv, nel secondo accedere a Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K del satellite. In entrambi i casi la gara è accessibile tramite abbonamento.

DOVE VEDERE INTER-LAZIO IN STREAMING - Inter-Lazio è visibile anche in streaming su NOW, Sky Go e su Dazn attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE - La telecronaca di Inter-Lazio è affidata a Ricky Buscaglia con commento tecnico di Dario Marcolin su Dazn.