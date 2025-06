L'Inter si butta via! Doppio Pedro, con la Lazio finisce 2-2: il Napoli resta a +1

Tutto rimandato all'ultima giornata. Come il Napoli a Parma, anche l'Inter pareggia nella penultima giornata di Serie A: a 90' dalla fine gli azzurri restano a +1 sui nerazzurri. A San Siro va in scena una partita pazza. Due volte in vantaggio, la squadra di Inzaghi viene raggiunta altrettante volte da quella di Baroni (i due allenatori saranno entrambi espulsi). Bisseck per il vantaggio dei padroni di casa, Pedro per il pareggio, quindi di nuovo avanti i nerazzurri con Dumfries prima del 2-2 finale siglato dallo spagnolo su calcio di rigore.

Inter-Lazio, 37esima giornata di Serie A.

GOAL E AZIONI SALIENTI:

97' - Sinistro di Acerbi e palla che finisce sull'esterno della rete

94' - Sponda di Acerbi, Arnautovic cicca il pallone

88' - Braccio di Bisseck, rigore per la Lazio! Lo segna Pedri, è 2-2

82' - Ancora Dumfries vicino al goal: sinistro dell'olandese, palla fuori di poco

78' - Due a uno dell'Inter: punizione dalla destra e stacco di testa di Dumfries!

73' - Pareggia la Lazio! Batti e ribatti in area: segna Pedro!

25' - Palla filtrante per Dia, a tu per tu con Sommer: il senegalese la mette sul fondo

21' - Contropiede dell'Inter con Correa che però sbaglia l'ultimo passaggio

10' - Primi cambi da ambo le parti: entrano Pedri e Correa per Isaksen e Taremi

Secondo tempo

47' - Passa in vantaggio l'Inter! Calcio d'angolo dalla destra, prova il tiro al volo Dimarco e palla che carambola su Bisseck. Il difensore controlla e segna col mancino. Si va al riposo con i nerazzurri in vantaggio

41' - Altra occasione per la Lazio. Contropiede dei biancocelesti: Isaksen, tutto solo, si fa ipnotizzare da Sommer che salva i nerazzurri

40' - Piattone di Isaksen, palla fuori alla destra di Sommer

30' - Prima grande occasione per l'Inter. Thuram s'invola sulla destra, crossa sul secondo palo per Dimarco che calcia di mancino. Mandas respinge

12' - Palla che arriva in area di rigore della Lazio, Mandas anticipa in presa alta Taremi

5' - Ci prova l'Inter con un paio di azioni ben manovrate: fa buona guardia la difesa degli ospiti

Primo tempo

TABELLINO

INTER-LAZIO 2-2

MARCATORI: Bisseck (I), Pedro (L), Dumfries (I), Pedro (L)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni (91' Zalewski); Dumfries, Barella, Calhanoglu (91' Zielinski), Mkhitaryan (91 Arnautovic) , Dimarco (67' Carlos Augusto); Thuram, Taremi (55' Correa). All.: Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila (94' Gigot), Romagnoli, Nuno Tavares (64' Hysaj); Rovella, Guendouzi; Isaksen (53' Pedro), Vecino, Dia; Castellanos. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Chiffi

AMMONITI: Calhanoglu (I), Castellanos (L), Gila (L), Romagnoli (L)

ESPULSI: